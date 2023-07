Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) unter die Lupe.Goldman Sachs habe den Anlegern am Mittwoch durchwachsene Zahlen präsentiert. Während die Erträge über den Schätzungen der Analysten gelegen hätten, hätten die Gewinne die Marterwartungen verfehlt. Grund dafür seien ein schwächelndes Investmentbanking und diverser Abschreibungsbedarf gewesen. Die Aktie liege im vorbörslichen US-Handel leicht im Minus.Immerhin: Der Umsatz habe im zweiten Quartal 2023 trotz eines Rückgangs um acht Prozent über den Markterwartungen gelegen. Statt der von den Analysten taxierten 10,84 Mrd. Dollar habe Goldman Sachs 10,9 Mrd. Dollar ausgewiesen.Wenig erfreulich falle dagegen der Blick auf das Ergebnis aus: Das Geldhaus habe mit 1,2 Mrd. Dollar rund 58 Prozent weniger Gewinn als im Vorjahr erwirtschaftet - das entspreche 3,08 Dollar pro Aktie und liege unter den Erwartungen. Die Konsensprognosen hätten nämlich 3,18 Dollar vorgesehen.Verschiedene Ursachen seien für das eher enttäuschende Ergebnis verantwortlich gewesen. Die Gebühreneinnahmen im Investmentbanking seien um ein Fünftel eingebrochen, die Erträge im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, Anleihen und Rohstoffen sogar um ein Viertel. Auch der Zinsüberschuss sei etwas geschrumpft. Außerdem habe die Bank fast eine Milliarde Dollar auf Immobilien und auf Plattformen für das Privatkundengeschäft abgeschrieben.Wer investiert ist, sollte aufgelaufene Gewinne besser mit einem engen Stopp absichern, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Hinweis: DER AKTIONÄR habe den Titel nicht auf seiner Empfehlungsliste. (Analyse vom 19.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)