Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

305,00 EUR -1,87% (18.04.2023, 17:01)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

332,34 USD -2,16% (18.04.2023, 16:47)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GOS



NYSE-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil The Goldman Sachs Group Inc.:



The Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (18.04.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs: Durchwachsene Q1-Zahlen - AktiennewsGoldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) hat heute Zahlen für das erste Quartal 2023 vorgelegt, so die Experten von XTB.Der Umsatz habe bei 12,22 Mrd. Dollar gelegen, gegenüber den Erwartungen von 12,79 Mrd. Dollar. Der Gewinn pro Aktie habe bei 8,79 Dollar gelegen, gegenüber den Erwartungen von 8,10 Dollar pro Aktie. Goldman Sachs habe einen Rückgang des Nettogewinns um 18% auf 3,23 Mrd. Dollar gemeldet und damit die Schätzungen der Refinitiv-Analysten übertroffen. Andererseits seien die Erträge um 5% gefallen und hätten unter den Schätzungen gelegen, was auf einen Rückgang des Verbraucherkreditvolumens und schwächer als erwartete Ergebnisse im Anleihehandel zurückzuführen sei.Im Gegensatz zu seinen stärker diversifizierten Konkurrenten erwirtschafte Goldman den größten Teil seiner Einnahmen im Wall Street-Geschäft, vor allem im Handel und im Investmentbanking. Vor Beginn des Quartals hätten sich die Analysten gefragt, ob die Turbulenzen im März - als zwei US-Banken zusammengebrochen seien und die globale Investmentbank gezwungen gewesen sei, mit einem langjährigen Rivalen zu fusionieren - einen guten oder schlechten Hintergrund für den Handel bilden würden.Die Erträge aus dem Wertpapierhandel seien im Quartal um 17% auf 3,93 Mrd. Dollar gefallen und hätten damit etwa 230 Mio. Dollar unter den Schätzungen von StreetAccount gelegen, was auf geringere Aktivitäten an den Devisen- und Rohstoffmärkten zurückzuführen sei.Bislang hätten die großen Banken in dieser Berichtssaison ihre kleineren Konkurrenten meist übertroffen, was auf den Zufluss von Einlagen nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank zurückzuführen sei. Da das Privatkundengeschäft bei Goldman jedoch nur eine kleine - und wahrscheinlich immer kleinere - Rolle spiele, sollte man sich mehr darauf konzentrieren, wie sich das Geschäfts- und Investmentbanking entwickelt habe. Und diese hätten schlecht abgeschnitten.Goldman Sachs habe die US-Sitzung mit einer Abwärtslücke eröffnet, aber die Bullen würden versuchen, die Reaktion während der Sitzungseröffnung umzukehren (Quelle: xStation5 von XTB).