Xetra-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

346,25 EUR -0,55% (19.08.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

349,27 USD -1,48% (19.08.2022, 22:00)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (22.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs: Aufwärtsgap als Ziel - ChartanalyseDie Aktie der amerikanischen Bank Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) kletterte am 2. November 2021 auf ihr aktuelles Allzeithoch bei 426,15 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend sei die Aktie deutlich abgefallen. Erst im Bereich des alten Allzeithochs aus dem März 2018 habe der Wert einen kleinen Boden ausgebildet. Dieser sei Grundlage einer Erholung gewesen, welche zuletzt zu einem Anstieg bis fast an das log. 61,8% Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch und den Abwärtstrend seit diesem Hoch geführt habe. Zuletzt sei der Wert knapp unterhalb dieser Hürden seitwärts gelaufen.Falle die Aktie von Goldman Sachs unter die kleine Unterstützung bei 349,05 USD, könnte eine Konsolidierung starten. Erstes Ziel wäre das Aufwärtsgap vom 10. August zwischen 341,70 USD und 338,17 USD. Ein zweites Ziel wäre das log. 38,2% Retracement der Rally der letzten Wochen bei 325,31 USD. Sollte der Wert aber über den Abwärtstrend seit November bei aktuell 367,89 USD ausbrechen, bestünde die Chance auf eine weitere Rally in Richtung Allzeithoch. (Analyse vom 22.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:344,00 EUR -1,11% (22.08.2022, 08:40)