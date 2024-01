- Vermögenswerte unter Verwaltung (AUM): 2,81 Billionen US-Dollar gegenüber den Prognosen von 2,77 Billionen US-Dollar (eine Steigerung von 10% im Jahresvergleich). CET1-Quote: 14,5% im Vergleich zur geschätzten 14,8%.



- Zinseinkommen: 1,34 Milliarden US-Dollar gegenüber den Prognosen von 1,73 Milliarden US-Dollar (ein Rückgang von 35% im Jahresvergleich). Einlagen: 428 Milliarden US-Dollar (ein Anstieg von 6,2% im Quartalsvergleich).



- Eigenkapitalrendite: 7,6% im Vergleich zu den erwarteten 5,56%



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

351,20 EUR +1,30% (16.01.2024, 16:32)



NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

382,38 USD +1,23% (16.01.2024, 16:20)



ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GOS



NYSE-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil The Goldman Sachs Group Inc.:



The Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (16.01.2024/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktie legt nach Quartalsbericht 1,7% zu - AktiennewsGoldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) und Morgan Stanley, die ihren Gewinn größtenteils aus Investmentaktivitäten erzielen, legen heute im vorbörslichen Handel bescheidene 1,7% zu, so die Experten von XTB.Beide Investmentbanken hätten eine moderat gute Performance gezeigt.Goldman Sachs habe die Umsätze im Bereich Fixed Income, Currencies und Commodities (FICC) für das vierte Quartal 2023 veröffentlicht, die unter den Schätzungen der Analysten gelegen hätten. Allerdings hätten der Nettogewinn und der Gewinn pro Aktie deutlich die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Die Bank habe einen Nettogewinn von 1,87 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 1,19 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2022 erzielt. Im Investmentbanking seien die Einnahmen aus dem globalen Bankgeschäft zurückgegangen, während die Rentabilität des Wealth-Management-Segments gestiegen sei. Der CEO der Bank, David Salomon, habe betont, dass die Bank im Jahr 2023 ihre Strategie umgesetzt habe.- Umsätze: 11,32 Milliarden US-Dollar gegenüber den Prognosen von 10,84 Milliarden US-Dollar und 10,59 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2022.- FICC Sales and Trading: 2,03 Milliarden US-Dollar gegenüber den Prognosen von 2,58 Milliarden US-Dollar (ein Rückgang von 24% im Jahresvergleich). Global Banking and Markets: 6,35 Milliarden US-Dollar gegenüber den Prognosen von 6,47 Milliarden US-Dollar (ein Rückgang von 2,5% im Jahresvergleich).- Investment Banking: 1,65 Milliarden US-Dollar gegenüber den Prognosen von 1,68 Milliarden US-Dollar (ein Rückgang von 12% im Jahresvergleich).- Beratung: 1,01 Milliarden US-Dollar gegenüber den Prognosen von 902,3 Millionen US-Dollar (ein Rückgang von 29% im Jahresvergleich).- Equity Underwriting: 252 Millionen US-Dollar gegenüber den Prognosen von 335,4 Millionen US-Dollar (ein Anstieg von 38% im Jahresvergleich).- Gewinn pro Aktie (EPS): 5,48 US-Dollar gegenüber den Prognosen von 3,61 US-Dollar und 3,32 US-Dollar im vierten Quartal 2022.