ISIN Goldman Sachs-Aktie:

US38141G1040



WKN Goldman Sachs-Aktie:

920332



Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie Deutschland:

GOS



NYSE Ticker-Symbol Goldman Sachs-Aktie:

GS



Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (17.01.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs: Aktie fällt vorbörslich nach schwachen Quartalszahlen - AktiennewsDie Aktien von Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) fielen vor der US-Eröffnung um mehr als 2,6%, nachdem der Bankriese enttäuschende Quartalsergebnisse vorgelegt hatte, so die Experten von XTB.Ähnlich wie bei seinen Konkurrenten hätten die Bereiche Investment Banking und Vermögensverwaltung starke Rückgänge verzeichnet.Das Unternehmen habe 3,32 Dollar pro Aktie verdient, weit unter den Schätzungen der Analysten von 5,48 Dollar und verglichen mit 10,81 Dollar im Vorjahr. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 16,0% auf 10,59 Mrd. Dollar gefallen und habe damit ebenfalls unter den Marktschätzungen von 10,83 Mrd. Dollar gelegen. Angesichts zunehmender Rezessionsängste, steigender Zinssätze und einer hohen Inflation verlangsame sich die Handelstätigkeit deutlich. Am 13. Januar 2023 habe das Board of Directors eine Dividende von 2,50 Dollar pro Stammaktie beschlossen, die am 30. März 2023 an die am 2. März 2023 eingetragenen Stammaktionäre ausgezahlt werden solle.Börsenplätze Goldman Sachs-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:335,45 EUR -2,99% (17.01.2023, 14:24)