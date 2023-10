NYSE-Aktienkurs Goldman Sachs-Aktie:

Kurzprofil The Goldman Sachs Group Inc.:



The Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (21.10.2023/ac/a/n)



Die US-Investmentbank habe durchwachsene Zahlen vorgelegt. Goldman Sachs sei mit seinem Vorhaben, sich vom volatilen Investmentbanking-Geschäft etwas unabhängiger zu machen und sich für den "normalen Sparer" zu öffnen, sei krachend gescheitert. Das habe den Q3-Bericht überschattet. Es sei das achte Jahresviertel in Folge, in dem es einen Gewinnrückgang gegeben habe - auch wegen Problemen im Kerngeschäft und dem herausfordernden Wirtschaftsumfeld. Goldman Sachse sei keine Kaufempfehlung des "Aktionärs", so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.10.2023)