Nach zwei Monaten eher zurückhaltender Unterstützung durch die chinesische Regierung seien zuletzt Programme angekündigt worden, die darauf abzielen würden, (1) den privaten Konsum anzukurbeln, (2) private Investitionen zu stimulieren, (3) die Expansion privater Technologieunternehmen zu fördern und (4) den Immobilienmarkt zu stabilisieren.



Angesichts dieser Ankündigungen hätten die wichtigsten chinesischen Börsenindices (CSI 300, Hang Seng, Hang Seng China Enterprises und MSCI China) zwischen 7% und 11% (in USD) zugelegt, gegenüber 3,5% für den MSCI EM Asia ex China Index. Gleichzeitig seien chinesische Konsumgüteraktien und der Nasdaq Golden Dragon China Index, der in den USA notierte chinesische Unternehmen abbilde, um 20% gestiegen, da eine Lockerung der Geldpolitik Pekings wahrscheinlich erscheine.



Während das 12-Monats-Kurs-Gewinn-Verhältnis von Hang Seng und MSCI China mit rund 10x nach wie vor rund 15% unter dem jeweiligen langfristigen Durchschnitt liege, dürfte das Aufwärtspotenzial von einer Belebung des aggregierten Unternehmensgewinnwachstums abhängen, was wiederum voraussetze, dass es Peking gelinge, das Vertrauen der privaten Haushalte und Unternehmen zu stärken und in den kommenden Monaten eine nachhaltige Erholung von Einkommen, Beschäftigung und Konsum zu erreichen.



Eine rasche und wirksame Umsetzung der Unterstützungsmaßnahmen - sowie mögliche zusätzliche fiskalische und geldpolitische Anreize - erscheinen daher unserer Ansicht nach entscheidend, so die Analysten von Postbank Research. (07.08.2023/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Anlageklassenrenditen sind zufriedenstellend und der Pessimismus am Markt hat nachgelassen, das makroökonomische Umfeld scheint aber auf wackligen Füßen zu stehen, so die Analysten von Postbank Research.Die Herabstufung der Bonität der USA durch die Ratingagentur Fitch auf AA+ habe die Analysten an einige Risiken erinnert. Der Markt für Staatsanleihen habe die Nachrichten über sich ergehen lassen und sich aufgrund seines kaum angefochtenen Titels des sichersten Hafens in den globalen Märkten als relativ widerstandsfähig gezeigt. Das Haushaltsdefizit der USA dürfte nach dem jüngsten Haushaltsausblick des Budgetamtes 2023 etwa 6% erreichen und danach weiter steigen. Dennoch sei der Markt aufgrund des geringen Handelsvolumens in den Sommermonaten und der beträchtlichen Kursanstiege seit Jahresbeginn anfällig für Rücksetzer.