- Erwartungen setzen: Die Unternehmen würden sehr wohl wissen, wie wichtig es sei, die angekündigten Ziele zu erreichen. "Angesichts der Komplexität und der vielen Variablen, die mit der Prognose von Produktions-, Betriebs- und Kapitalkosten für Betriebe und Projekte verbunden sind, haben wir die dringende Notwendigkeit kommuniziert, detaillierte Methoden zu entwickeln, die es den Unternehmen ermöglichen, dies erfolgreich zu tun", so Casanova. Unternehmen mit fortschrittlichen und konservativen Prozessen für die Festlegung von Prognosen sollten von den deutlich höheren Bewertungsmultiplikatoren profitieren, die sich ergeben würden, wenn die Erwartungen erfüllt oder übertroffen würden.



- Neuausrichtung auf Kostenkontrolle: Nach einer Inflationswelle, die die Betriebs- und Kapitalkosten in den letzten Jahren erheblich in die Höhe getrieben habe, liege der Schwerpunkt nun wieder auf der Umsetzung von Initiativen zur Kostenkontrolle und -senkung.



- Freier Cashflow in Hülle und Fülle: Während die steigenden Produktionskosten die Gewinnspannen unter Druck gesetzt hätten, würden die Unternehmen bei den derzeitigen Goldpreisen eine Menge Bargeld erwirtschaften. Dies sei ein gutes Zeichen für dividendenorientierte Anleger, denn die Unternehmen seien bestrebt, nachhaltige Basisdividenden mit der Möglichkeit von Bonus- oder Sonderdividenden bei steigendem freiem Cashflow zu schaffen.



- Akquisitionen würden Herausforderungen mit sich bringen: Sowohl auf Anlagen- als auch auf Unternehmensebene sei die Integration neuer Projekte und Operationen mit Risiken und Herausforderungen verbunden. Übernehmende Unternehmen müssten aktualisierte Strategien, Umstrukturierungspläne, Betriebs- und Finanzprognosen vorlegen. Dies erhöhe die Risiken für diese Unternehmen und schaffe Unsicherheit auf den Märkten. Die Unternehmen müssten in der Lage sein, diese Risiken bei ihrem Streben nach Wachstum und Wertschöpfung zu bewältigen. Langfristig würden Akquisitionen für starke Managementteams Früchte tragen. Kurzfristig könnten diese Akquisitionen jedoch zu einem Überhang führen, der ihre Aktien belasten könne.



"Die Goldminenindustrie ist zweifellos ein sehr anspruchsvolles Geschäft. Wir haben die meiste Zeit auf der Konferenz damit verbracht, mit den Führungskräften über ihre Strategien zu sprechen und darüber, wie sie die unserer Meinung nach größten Risiken für jedes Unternehmen angehen", so Casanova. "Es ist ermutigend zu sehen, dass die Goldminenunternehmen ihre Bemühungen auf die Verringerung von Risiken, die Senkung von Kosten, die Steigerung der Aktionärsrenditen und ein diszipliniertes Wachstum unter Beteiligung, Unterstützung und zum Nutzen der Gastländer und -gemeinden in einer umweltfreundlichen und ethischen Weise konzentrieren." (26.03.2024/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die ersten Märztage brachten eine gewisse Erleichterung für Goldaktienanleger, da sich Goldminenaktien deutlich besser entwickelten als Goldbarren, während Gold neue Allzeithochs erreichte", wie Imaru Casanova, Portfoliomanagerin Gold und Edelmetalle bei VanEck, in ihrem aktuellen Goldkommentar schreibt."Dies könnte der Beginn eines Trends zur Rückkehr zum Mittelwert sein, bei dem Goldminenaktien wieder ihre Hebelwirkung auf den Goldpreis entfalten und bei steigenden Goldpreisen besser abschneiden als Goldbarren." Zum Vergleich: Der NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR) müsste sich von den aktuellen Niveaus aus mehr als verdoppeln, um den Höchststand vom August 2011 zu erreichen - es scheine also immer noch eine Menge Potenzial zu geben, allein auf der Grundlage der historischen Performance.Die Experten von VanEck hätten im letzten Monat an der BMO Global Metals, Mining and Critical Minerals Conference teilgenommen, wo sie sich mit dem Management von mehr als 40 Gold- und Edelmetallunternehmen hätten austauschen können. Hier seien einige ihrer wichtigsten Erkenntnisse: