2. Unternehmen würden Prognosen für das gesamte Jahr abgeben, mit denen sie versuchen würden, die Schwankungen von Quartal zu Quartal zu berücksichtigen, doch Analysten müssten vierteljährliche Prognosen abgeben, bei denen diese Schwankungen nicht vorhergesagt werden könnten. Es seien aber diese vierteljährlichen Schätzungen, an denen die Märkte die Unternehmen messen würden.



3. Die Erträge würden auf komplexen Rechnungslegungs- und Berichterstattungsstandards beruhen, die es sehr schwierig machen würden, die ausgewiesenen Erträge mit den Schätzungen in Einklang zu bringen.



4. Andere Faktoren, einschließlich der Schwankungen des realisierten Preises von Gold und anderen geförderten Metallen. Während Analysten in der Lage sein könnten, Schwankungen der Spotpreise während des Quartals zu berücksichtigen, sei es nahezu unmöglich, den Zeitpunkt der Verkäufe und die Auswirkungen von Verkäufen zu vorläufigen Preisen (die später angepasst werden müssten) vorherzusagen.



"Unserer Ansicht nach ist die Konzentration auf die Generierung von freiem Cashflow nicht nur im laufenden Quartal, sondern langfristig eine viel bessere Methode, um den Wert und die Investitionsattraktivität eines Goldminenunternehmens zu beurteilen. Tatsächlich generieren unsere internen Modelle eine eigene Kennzahl, die wir geschaffen haben, um unseren Ansatz zu erfassen", erkläre Casanova. "Wir bezeichnen sie als 'freien Cashflow pro Unze'. Er ist der gesamte, nicht abgezinste freie Cashflow, den das Unternehmen über seinen Betriebszeitraum hinweg erwirtschaftet, geteilt durch alle Unzen Gold (oder Goldäquivalent), die es nach unserer Schätzung in diesem Zeitraum fördern wird. Es handelt sich dabei um eine einfache, aber transparente Kennzahl, die es uns ermöglicht, die relativen Bewertungen der Unternehmen in unserem Universum zu beurteilen."



Während der Ertragssaison würden die Schlagzeilen über den Gewinn pro Aktie die Aktienkurse bewegen. "Wir sind jedoch der Meinung, dass Anleger in Goldaktien von den Unternehmen verlangen sollten, dass sie ihre operativen Ziele erreichen, und sich dabei weniger auf die Quartalsgewinne als vielmehr auf die Aussichten für den guten alten freien Cashflow in den nächsten ein oder zwei Jahrzehnten konzentrieren sollten", so Casanova. Es sei auch hilfreich, sich daran zu erinnern, dass alles Gold, das in diesem Quartal nicht gefördert (oder verkauft) werde, nicht verloren sei, sondern auch im nächsten Quartal oder Jahr noch vorhanden sein werde, um den historischen Bedarf der Welt an dem glänzenden Metall zu decken, möglicherweise zu noch höheren Preisen. (28.08.2023/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - "Wir sind zwar ebenfalls der Meinung, dass Unternehmen ihre Zielvorgaben erfüllen müssen, um das Vertrauen des Marktes in ihre Fähigkeit zu gewinnen, beständige Ergebnisse zu liefern, aber wir wissen auch um die besonderen Herausforderungen der Bergbauindustrie", erklärt Imaru Casanova, Portfoliomanagerin Gold und Edelmetalle bei VanEck in ihrem aktuellen Goldkommentar."Als langfristig orientierte Anleger, die auf Wertschöpfung bedacht sind, achten wir weniger auf Quartalsgewinne als vielmehr auf die Aussichten von Unternehmen für die Generierung von freiem Cashflow über die nächsten 10 bis 20 Jahre hinweg", so Casanova. "Aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung in diesem Sektor können wir mit gutem Gewissen sagen, dass es nahezu unmöglich ist, die Gewinne eines Edelmetallunternehmens für ein bestimmtes Quartal vorherzusagen", ergänze Joe Foster, Goldstratege bei VanEck.Die Herausforderungen entstünden aus verschiedenen Gründen, vor allem aber aus den Folgenden: