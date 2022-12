Hingegen habe in der Kryptowelt "der Grinch Weihnachten vorzeitig gestohlen", wie Foster weiter schreibe. Der plötzliche Zusammenbruch von FTX werfe viele Fragen zum gesamten Krypto-Ökosystem auf und schaffe viel Unsicherheit in dieser noch recht neuen Anlageklasse. "Vielleicht sollte es uns nicht überraschen, dass es in dem Maße, in dem dieser Sektor wächst, sich selbst erfindet und definiert, auch einige Opfer geben wird", so Foster. "Wir werden oft gefragt, wie sich der Bitcoin auf die Goldnachfrage auswirkt, da beide als alternative Anlagen betrachtet werden. Zweifellos hat Gold wahrscheinlich einige Anleger an Bitcoin verloren. Wir sind jedoch der Meinung, dass sich die Kernanleger in Gold im Allgemeinen sehr von den Bitcoin-Anlegern unterscheiden. Diejenigen, die in Gold investieren, suchen in der Regel nach einem sicheren Hafen, Inflationsschutz und Portfoliodiversifizierung - Vorteile, die Gold seit jeher bietet, auch wenn Goldanlagen mit Risiken verbunden sind."



Es sei eindeutig zu früh, um zu sagen, welche Rolle Bitcoin und Kryptowährungen in einem Portfolio spielen würden, die Entwicklungen in diesem Monat würden jedenfalls einen Rückschlag in diesem Erkenntnisprozess darstellen. Solange dies nicht besser verstanden und sich im Laufe der Zeit bestätigen werde, hätten Kryptowährungen es schwer, Goldanlegern die Schau zu stehlen.



"Der wahre Konkurrent für Gold ist in diesem Jahr der US-Dollar", so der Goldexperte. Die Anleger stünden vor der Entscheidung, ob sie Gold halten sollten, um ihre Portfolios vor hoher Inflation und geopolitischen Spannungen zu schützen, oder ob sie ihre Bestände angesichts weltweit steigender Zinssätze reduzieren sollten. "In einem Umfeld steigender Zinsen und geringerer Inflationsaussichten infolge der geldpolitischen Straffungsprogramme der FED und anderer Zentralbanken haben sich die Anleger für die Sicherheit des US-Dollars entschieden und ihn auf sein 20-Jahres-Hochs getrieben. Das war in diesem Jahr der größte Gegenwind für Gold", erkläre Foster.



Es sei davon auszugehen, dass sich der Goldpreis in nächster Zeit weiterhin in der Spanne von 1.700 bis 1.800 US-Dollar pro Unze bewegen werde. Wenn die Inflation auf oder nahe dem aktuellen Niveau bleibe, würden die Realzinsen wahrscheinlich im negativen Bereich bleiben. Das dürfte den Goldpreis stützen. Eine Straffungspause bei der Geldpolitik der FED wäre wahrscheinlich ein starker Katalysator für Gold. Der Goldpreis könnte jedoch auch vor einer Pause oder einem Schwenk der FED anziehen. Die jüngste Entwicklung des Goldpreises im Anschluss an den VPI-Bericht für Oktober sei ein perfektes Beispiel dafür: Der Goldpreis sei ausgebrochen, als der Markt davon ausgegangen sei, dass sich die Zinserhöhungen der FED bald verlangsamen könnten. Auch während des letzten Straffungszyklus habe sich der Goldpreis deutlich erholt, bevor die FED eine Pause eingelegt habe.



Der Goldpreis sei aus seinem jüngsten Abwärtstrend ausgebrochen und notiere deutlich über 1.700 US-Dollar pro Unze. Es sehe nun so aus, als ob der Goldpreis wieder in den längerfristigen Aufwärtstrend zurückkehren könnte, der seit 2016 anhalte. Dies stelle für Gold eine bedeutende Entwicklung dar. (Ausgabe 12/2022) (21.12.2022/ac/a/m)







