Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis pendelt nach wie vor im Bereich von 2.000 Dollar, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär"."Silber stößt sich im Bereich von 23,50 Dollar immer wieder den Kopf und hinkt der Bewegung bei Gold deutlich hinterher", sage Markus Bußler. Und auch die Minen sähen nicht aus, als ob Gold bei 2.000 Dollar stehen würde. Ein Beispiel sei Newmont . Der weltgrößte Goldproduzent habe mit den Zahlen zum dritten Quartal nicht gerade geglänzt. "Die Aktie ist dennoch nach eher mäßigen Zahlen und einer deutlichen Prognosesenkung gestiegen", sage Markus Bußler. Doch dieser Anstieg sei nur von kurzer Dauer gewesen. Schon einige Tage später sei der Anstieg wieder abverkauft worden. Heute komme die Nummer zwei der Branche, Barrick Gold , mit Zahlen. Die Analysten würden mit einem Gewinn von 0,20 Dollar je Aktie rechnen. "Da Barrick schon Vorab-Produktionszahlen veröffentlicht hat, sollten die großen Überraschungen ausbleiben."Böse erwischt habe es gestern die Aktie von SSR Mining . Das Papier habe rund 15 Prozent an Wert verloren. Die Quartalszahlen selbst seien alles andere als schlecht gewesen. Doch SSR habe aufgrund von neuen Minenplänen für die Cöpler Mine und Hod Maden in der Türkei für das kommende Jahr eine niedrigere Produktion bei gleichzeitig höheren Kosten prognostiziert. Das sei verständlicherweise bei den Marktteilnehmern nicht gut angekommen. Auch im Lithiumssektor gebe es schlechte Nachrichten. Der Absturz der Albemarle-Aktie gehe weiter. Der Konzern habe gestern die Prognose für das laufende Jahr gekürzt. Angesichts eines Absturzes der Lithiumpreis um rund 65 Prozent im laufenden Jahr sei das nicht gerade überraschend. Doch schlechte Ausblick vonseiten der Großbanken mit Blick auf den Lithiumsektor würden die Hoffnung der Anleger auf eine schnelle Besserung schwinden lassen. (02.11.2023/ac/a/m)