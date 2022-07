Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Zinsanhebung ist durch, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Anleger würden sich die Frage stellen, ob die Dividende nun in Gefahr sei. "Newmont zahlt 1,00 Dividende, die bis 1.200 Dollar sicher sind und 1,20 Dollar Bonusdividende, die allerdings auf einem Goldpreis von 1.800 Dollar basieren", erkläre Markus Bußler. Diese Bonusdividende könnte in Gefahr sein. "Allerdings hat Newmont mittlerweile einen Cashbestand von vier Milliarden Dollar angehäuft. Gut möglich, dass man die Dividende beibehalten wird - auch um den Kurs wieder nach vorne zu bringen." Interessant würden sicherlich die Zahlen von Barrick Gold (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450) werden. Gemeinsam betreibe man das JV Nevada Gold Mines. Dort seien die Kosten nach oben geschossen. Also müsste Barrick bei den anderen Projekten gut performt haben, schließlich habe man bei den Vorab-Zahlen nur eine Kostenerhöhung im einstelligen prozentualen Bereich in Aussicht gestellt.Deutlich besser seien die Quartalszahlen von Agnico Eagle (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325) gewesen. Der Konzern profitiere ein wenig von Währungseffekten. Dennoch sage auch Agnico, dass der Inflationsdruck im zweiten Halbjahr ein Thema bleiben werde. Die Aktie sei aber nachbörslich deutlich gestiegen. Zu den Stars des gestrigen Tages hätten die Uran-Werte gezählt. Die gesamte Branche habe von den Zahlen von Cameco (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017) profitiert. Der Konzern habe einen Gewinn von 0,18 Dollar je Aktie gemeldet, das seien 0,17 Dollar mehr als von Analysten erwartet gewesen. Die Aktie habe rund acht Prozent zulegen können und dafür gesorgt, dass auch der Rest des Uransektors nach oben gezogen sei. (28.07.2022/ac/a/m)