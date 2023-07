Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis feierte gestern ein fulminantes Comeback - und wurde dabei auch noch von Silber in den Schatten gestellt, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär"."Niedrigere Inflation = höherer Goldpreis. Das ist ein Zusammenhang, der vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen wäre", sage Markus Bußler. Doch die US-Notenbank werde sich genau überlegen, ob sie jetzt die Zinsen noch zweimal erhöhen werde. Praktisch alle vorauslaufenden Indikatoren hätten klare disinflationäre Tendenzen gezeigt. Zudem sei die Inflation nicht mehr weit von dem ominösen Zwei-Prozentziel entfernt. "Ich denke, die FED täte gut daran, zurückzurudern." Für die Goldbullen gehe es nun darum, den Bereich um 1.960 Dollar zu überwinden, bei Silber liege der wichtigste Widerstand rund um 24,50 Dollar. Gelinge der Ausbruch, habe Silber Potenzial bis 26 Dollar.Im Rahmen der Einzelaktien gehe es dieses Mal unter anderem um Endeavour Silver als auch Fortuna Silver . Beide Konzerne hätten Vorabzahlen gemeldet. Die Produktion von Endeavour Silver habe dabei genau im Rahmen der Erwartungen gelegen. Mit 2,3 Millionen Unzen Silber-Äquivalent im zweiten Quartal wolle man die eigene Prognose von 8,6 bis 9,5 Millionen Unzen für das Gesamtjahr erreichen. "Endeavour Silver hat traditionell einen hohen Hebel auf den Silberpreis", sage Markus Bußler. Wer also auf einen weiter steigenden Silberpreis spekulieren wolle, sei bei der Aktie richtig. Fortuna Silver habe ebenfalls solide Zahlen für das zweite Quartal gemeldet. Der Konzern habe 93.454 Unzen Gold-Äquivalent produziert. "Fortuna Silver ist eigentlich primär ein Goldproduzent, dennoch wird die Aktie weiterhin wie eine Silberaktie gehandelt", sage Markus Bußler. Spannend werde dabei die Entwicklung von Seguela im zweiten Halbjahr. Werde die kommerzielle Produktion erreicht, dürfte das die Produktion weiter nach vorne bringen - und die Kosten senken. (13.07.2023/ac/a/m)