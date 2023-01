Ein leicht nachlassender Inflationsdruck und der erste verlangsamte Zinsschritt der US-Notenbank nach der jüngsten FED-Sitzung hätten dafür gesorgt, dass es bei Gold und Goldminen-Aktien wieder bergauf gegangen sei.



Experten der Commerzbank würden nun bereits im März mit einer letzten Zinserhöhung in den USA rechnen. Ende 2023 könnte die FED dann angesichts einer schwachen Konjunktur und einer niedrigeren Inflation den Leitzins sogar zu senken beginnen, so die Prognose der deutschen Großbank. Ähnlich positiv gestimmt sei die Deutsche Bank. Niedrigere Nominal- und Realzinsen sowie ein etwas schwächer Außenwert des Dollars sollten die Preise des gelben Metalls verteuern.



Sollten die Prognosen tatsächlich so eintreffen, dürfte es ein goldenes Jahr für Minen-Aktien und somit den Best of Gold Miners Index werden, in dem gleich zehn Minen-Aktien zusammengefasst seien.



Mitunter sind die Kursschwankungen bei Einzelaktien in diesem Sektor nicht zu unterschätzen, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (05.01.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldminen-Aktien gehörten im Jahr 2022 nicht gerade zu den positiven Erscheinungen an der Börse, doch seit den Tiefs Anfang November scheint sich das Blatt in diesem Sektor zu wenden, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der steigende Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) beflügle auch die Minen. Aktienkurse von Endeavour Mining (ISIN: GB00BL6K5J42, WKN: A3CSCF), Barrick Gold (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450) und Newmont (ISIN: US6516391066, WKN: 853823) hätten zuletzt deutlich zugelegt.