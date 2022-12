Der FED-Flüsterer Nick Timiraos habe getwittert, dass die FED nach dem Arbeitsmarktbericht ihren Weg eines weiteren Zinsschritts um 50 Basispunkte zur nächsten Sitzung beibehalten würde und das Risiko eines weiteren Zinsschrittes auf über 5% im Februar bleiben würde. In diesem Fall könnte der weitere Anstieg der Edelmetallpreise volatil werden in den nächsten Wochen, was kurzfristig agierenden Trader gute Chancen bieten würde.



Scheitere der Goldpreis nun vorerst am Widerstand bei 1.800 US-Dollar und korrigiere den starken Anstieg um 180 US-Dollar in den letzten Wochen, so böte dies eine erneute Chance für Käufe. Sollte es dem Goldpreis jedoch gelingen den signifikanten Widerstand sofort zu knacken, so wäre eine Endjahresrallye auf 1.900 US-Dollar durchaus denkbar. Meine Augen würden sich aktuell auf den Goldpreis an seinem Widerstand bei 1.800 US-Dollar richten, denn hier werde sich in der neuen Handelswoche auch die kurzfristige Richtung für Silber, Platin und die Minenaktien entscheiden.



Diese Woche vor der nächsten Notenbanksitzung in der übernächsten Woche dürfte relativ ruhig werden. Am Montag würden die Einkaufsmanagerindices für Frankreich, UK, Deutschland und den USA erscheinen. Am Freitag werde der neue Produzentenpreisindex veröffentlicht werden, der aufgrund des Einbruchs des US-Dollars in Bälde wieder anziehen dürfte. Der Anstieg der Erzeuger- und Verbraucherpreise im November würden für die Zinsentscheidung der US-Notenbank von Bedeutung sein. Die Märkte würden aktuell glauben, dass die Inflation in den USA ihren Höhepunkt erreicht habe, was kurzfristig sein möge, doch mittelfristig würden die Preise wahrscheinlich in weiteren Wellen deutlich ansteigen und die Abwertung des US-Dollars anhalten.



Silber und Minenaktien mit starker Woche



Der Silberpreis sei allein in der vergangenen Handelswoche um fast 8% angestiegen, nachdem der wichtige Widerstand bei 22 US-Dollar übersprungen worden sei. Damit habe der Silberpreis die alte Handelsspanne zwischen 22 US-Dollar auf der Unterseite und 28 US-Dollar auf der Oberseite, in der er über zwei Jahre gehandelt habe, zurückerobern können. Charttechnisch sei dies ein sehr bullisches Signal für den Silberpreis.



Das physische Angebot habe sich in den letzten beiden Jahren erholt, nachdem es 2020 aufgrund der Lockdowns auf ein 10-Jahrestief gefallen sei. Seiter übersteige die Nachfrage das Angebot bei weitem. Das fundamentale Angebot und die Nachfrage würden den langfristigen Preistrend bestimmen, während Spekulanten den Preis kurzzeitig darüber hinaus nach oben und unten treiben könnten. Das "Silver Institute" habe kürzlich berichtet, dass die Nachfrage im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 19% angestiegen sei, während das Angebot lediglich um 5% zugenommen habe. Im Jahr 2022 habe die Nachfrage das Angebot bisher um etwa 2% übertroffen.



Das Angebot werde derzeit durch die höheren Kosten für Treibstoff und Produktion eingeschränkt. Die seitwärts bis nach unten tendierenden Silberpreise im Jahr 2022 hätten die Angebotsbeschränkungen nur noch verstärkt, da die Minengesellschaften keinen Anreiz hätten ihre Produktion auszuweiten. Im neuen Jahr werde sich der Zinsanstieg jedoch auf die Wirtschaft auswirken und sich die rezessiven Kräfte deutlich verstärken, weshalb sich die industrielle Nachfrage wieder abschwächen werde. Der entscheidende Faktor für den Silberpreis in den kommenden Jahren werde die Entwicklung der Investmentnachfrage bleiben. Diese werde mit einem steigenden Goldpreis zunehmen, sobald die US-Notenbank ihr zweites Mandat erfüllen wolle und mit weiteren QE-Programmen auf eine stark gestiegene Arbeitslosigkeit reagieren werde. Bis dahin werde der Silberpreis sehr volatil bleiben und primär von Spekulation getrieben werden, was Chancen auf der Long- sowie der Shortseite bieten werde.



Während der Standardaktienmarkt aufgrund einer aufziehenden Rezession keine rosigen Aussichten habe, würden Silberminenaktien, die an ein Metall mit günstigen Angebots-/Nachfrage-Fundamentaldaten gebunden seien, immer attraktiver. Bergbauunternehmen würden eine Alternative zu Investitionen in das Metall selbst und zu den Lagerungs-/Versicherungskosten bieten, die beim Besitz von physischem Silber anfallen würden. Wenn die Nachfrage nach Safe-Haven-Anlagen angesichts von Inflations- und geopolitischen Bedenken wieder in den Vordergrund rücket, dürften sich die Minenunternehmen besser entwickeln als das Metall.



Der HUI Goldminenindex sei in der letzten Handelswoche bereits auf 237 Punkte angestiegen, während dieser Ende September im Tief noch bei 172 Punkten gehandelt habe. Bei 180 Punkten habe Blaschzok gebetsmühlenartig empfohlen, bei den Miners "All In" auf Sicht der nächsten 6-12 Monate zu gehen. Mit einem Anstieg von 4,8% seien die Goldminen in der vergangenen Handelswoche stärker angestiegen als der Goldpreis selbst, da sich das smarte Geld über den Sommer hinweg längst eingedeckt haben dürfte. Blaschzok gehe fest davon aus, dass die Minenaktien, nebst Gold und Silber selbst, eines der besten Investments sein in den nächsten Jahren der Stagflation, ebenso wie in den siebziger Jahren, würden. (06.12.2022/ac/a/m)





Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis stieg in der vergangenen Handelswoche um 3,2% wieder bis an den Widerstand bei 1.800 US-Dollar an, nachdem negative Signale in einer Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Mittwochabend ausgeblieben waren, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Management GmbH.Der Markt habe erwartet, dass diese Rede beim "The Brookings Institute" hawkish sein würde, nachdem sich viele US-Notenbanker in den letzten Wochen bereits sehr hawkish geäußert hätten. Der Verkaufsdruck am Goldmarkt im Vorfeld von Powells Rede, habe jedoch zu einer Rally mit einem Preisanstieg um 60 US-Dollar geführt, als er stattdessen eine sanfte Wende der Zentralbankpolitik im vermeintlichen Kampf gegen die Inflation bestätigt habe.Der USD-Index sei daraufhin wieder auf 104 Punkte abgesackt und nun erwarte der Markt zur Notenbanksitzung am 14. Dezember einen Zinsschritt um 50 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 78%, wobei man den Zinsgipfel nun bei unter 5% sehe. Manche würden bereits glauben, dass dies die letzte Zinsanhebung sein könnte und danach pausiert werde. Powell habe jedoch gesagt: Es sei sinnvoll, das Tempo unserer Zinserhöhungen zu mäßigen, da wir uns dem Grad der Zurückhaltung nähern würden, der ausreichen werde, um die Inflation zu senken. Der Zeitpunkt für eine Mäßigung des Zinserhöhungstempos könnte bereits auf der Dezember-Sitzung kommen.Würden die Märkte aktuell ein Ende einpreisen, das noch nicht da sei, so würden die nächsten Wochen noch volatil werden. Immerhin habe er angedeutet, dass die FED bereit sei, die Zinsschritte zu verlangsamen. Er habe jedoch auch gesagt, dass eine Senkung der Zinssätze nichts sei, was man bald tun wolle, weshalb man das Tempo nur verlangsamen werde.Der Einbruch des US-Dollars und der Preissprung bei Gold und Silber würden demonstrieren, dass die Märkte ihm langsam keinen Glauben mehr schenken würden. Der vermeintliche Wille der Notenbanker in den USA und Europa den Leitzins an die Inflation anzupassen, hänge von der weiteren ökonomischen Entwicklung ab. Nach einem Zinsschritt von 4,5% nach dem längsten künstlichen Konjunkturaufschwung der Geschichte, seien eine neue schwere Rezession, sowie Krisen in vielen Märkten unvermeidlich. Kreditausfälle würden den Anleihenmarkt weiter unter Druck bringen und die Märkte noch höhere Zinsen fordern. Die Notenbanken könnten diese Entwicklung nicht aufhalten, sondern diesen Niedergang managen, indem man wieder die Gelddruckpressen anwerfe und den Zinsanstieg kontrolliert zulassen werde. Der Preis dafür würden weiter steigende Preise sein und die Umverteilung von Vermögen durch die Inflationssteuer sein, worauf der Goldpreis weiter haussieren werde, ebenso wie in der Stagflation der siebziger Jahre.Viele Investoren hätten am Freitag mit dem schlechtesten US-Arbeitsmarktbericht seit 2020 gerechnet und entsprechend bullisch sei im Vorfeld die Stimmung am Goldmarkt unmittelbar am Widerstand bei 1.800 US-Dollar gewesen. Mit 263 Tsd. neuen Stellen außerhalb der Landwirtschaft sei der Marktkonsens von 200 Tsd. jedoch deutlich übertroffen worden, weshalb der US-Dollar kurzzeitig habe ansteigen können und der Goldpreis um 20 US-Dollar gefallen sei. Die Arbeitslosenquote sei unverändert bei 3,7% verblieben, während die Löhne und Gehälter mit einem Plus von 0,6 % zum Vormonat (e0,3%) und 5,1% zum Vorjahr (e4,6%) sehr stark angestiegen seien. Die Dollarstärke habe jedoch nicht lange gewährt und der Preisrückgang bei Gold sei von den Bullen gekauft worden, wodurch der Goldpreis mit 1.797 US-Dollar unmittelbar unterhalb des Widerstands bei 1.800 US-Dollar den Handel zum Wochenende geschlossen habe.Auf den zweiten Blick seien die Arbeitsmarktdaten nicht durchwegs gut gewesen, denn die Zahl der offenen Stellen sei höher als erwartet gewesen und das Wachstum der Löhne viel stärker als erwartet ausgefallen, während die Erwerbsquote von 62,2% auf 62,1% zurückgegangen sei. Dies werde sich in den nächsten Monaten und Jahren zu einem Trend steigender Arbeitslosigkeit bei gleichzeitig steigenden Preisen entwickeln.