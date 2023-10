Paris (www.aktiencheck.de) - Gold macht seinem Ruf als Krisenmetall derzeit wieder alle Ehre, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Allein die neue geopolitische Unsicherheit dürfte indes nicht genügen, um dem Edelmetall einen dauerhaften Wertzuwachs zu bescheren. Dies zeige exemplarisch ein Blick auf den Krieg in der Ukraine. Am Tag des russischen Einmarschs am 24. Februar vergangenen Jahres habe sich Gold zwar signifikant verteuert, doch nur zwei Monate später habe die Notierung bereits wieder auf dem Vorkriegsniveau gelegen. Im Blick behalten sollten Anleger auch die schlechte Stimmung der spekulativen Finanzanleger. Laut Daten des Commitments of Traders Reports sei ihre Netto-Positionierung zuletzt erstmals seit November 2022 in den Short-Bereich gerutscht. Der Rückgang der Long-Positionen um 31.000 Kontrakte binnen einer Woche habe Terminverkäufen von rund 96 Tonnen Gold entsprochen. Dies berge durchaus Hoffnung, wie ein Blick in die Finanzgeschichte zeige. Seit 2013 habe es lediglich 54 Wochen gegeben, in denen Netto-Short-Positionen bestanden hätten. Die letzte Phase im vergangenen Jahr habe sich über zehn Wochen erstreckt. Danach habe Gold deutlich an Wert gewonnen, weil die pessimistische Stimmung nur vorübergehend angehalten habe.Unterstützend dürfte auch der zuletzt schwächere Dollar wirken. Grund: Verliere der Greenback an Wert, gewinne Gold, das rund um den Globus fast ausschließlich in Dollar gehandelt werde, für Investoren aus dem Nicht-Dollar-Raum an Attraktivität. (Ausgabe vom 13.10.2023) (16.10.2023/ac/a/m)