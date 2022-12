Die Märkte seien von Lagardes-Aussagen alles andere als begeistert gewesen. Der DAX sowie der S&P 500 hätten den Handelstag mit einem Minus von knapp drei Prozent beendet. Auch der Freitag sei ein Negativtag gewesen, wodurch die Wochenkerzen in den Indices rot geblieben seien.



Den Goldpreis habe es nicht so schlimm erwischt. Dieser sei am Freitag zwar unter die 1.800-Dollar-Marke gefallen, aber habe das Dezember-Tief nicht unterschritten. Diese relative Stärke gegenüber den Indices sei ein Anzeichen dafür, dass das Edelmetall den finalen Boden eingezogen habe.



Nichtsdestotrotz könnte es bei weiteren Verwerfungen im Gesamtmarkt nochmal eine Etage tiefer gehen. Sollten die Indices in Richtung ihrer Jahrestiefs laufen, werde wahrscheinlich auch Gold nicht ungeschoren davonkommen. Typischerweise teste der Preis erneut den Bereich von 1.660 bis 1.680 Dollar.



"Der Aktionär" bleibe für Gold bullish. Auch wenn es im Rahmen von fallenden Indices nochmal zu einem größeren Rücksetzer kommen könne, sollte der finale Boden eingezogen sein. Deutlich höhere Preise würden mittel- und langfristig folgen. (19.12.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515)-Anleger haben in den letzten Wochen aufgeatmet, so Michael Diertl von "Der Aktionär".Nach einer Korrekturphase von über zwei Jahren sei dem Edelmetall ein Befreiungsschlag gelungen. Doch seit der Rede von EZB-Chefin Christine Lagarde am Donnerstagnachmittag hätten die Aktienmärkte wieder den Rückwärtsgang eingelegt und könnten auch den Goldpreis mit nach unten reißen.