"Gold wird 2023 relativ zügig ein frisches Allzeithoch erreichen", sage Markus Bußler vom Anlegermagazin Der Aktionär. Dies liege zum einen daran, dass das Gros der Zinsanhebungen mittlerweile hinter dem Markt liege. Zum anderen habe Gold schon 2022 in einigen Währungen außerhalb des US-Dollars, so z.B. in Euro, ein neues Allzeithoch erreicht. Mit anderen Worten: Es sei v.a. die Dollar-Stärke gewesen, die dem Goldpreis zugesetzt habe. Das sollte sich im kommenden Jahr umdrehen. "Der Anfang ist bereits gemacht, der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen sollte sich fortsetzen."



Auch Silber sollte seine Outperformance gegenüber Gold beibehalten. "Silber sollte die 30 Dollar endlich überwinden und anschließend einen neuen Korridor ausbilden", sage Bußler. Der Silberpreis habe noch reichlich Nachholpotenzial. Von einem neuen Allzeithoch sei man allerdings noch weit entfernt. "Es wäre aber auch nicht gut, wenn wir gleich in eine neue parabolische Bewegung einmünden würden", sage Bußler.



Auch der Uransektor dürfe nicht fehlen. Die Aktien seien in den vergangenen Tagen deutlich unter Druck gestanden. Kupfer könnte nach Ansicht von Bußler auch während einer wahrscheinlichen Rezession gut performen. (21.12.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Befeuert durch einen steigenden Yen habe der Goldpreis gestern deutlich zulegen können, so das Anlegermagazin "Der Aktionär".Die 1.800-USD-Marke sei abermals durchbrochen worden. Auch die Minenaktien und der kleine Bruder Silber hätten zulegen können. Aber wie gehe es weiter mit den Edelmetallen und den Edelmetallaktien? Was erwarte Anleger im kommenden Jahr an den Märkten?