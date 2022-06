Die US-Notenbank habe signalisiert, dass im Juli ein weiterer Zinsschritt um 75 Basispunkte erfolgen könnte und dass die Federal Funds Rate bis Ende dieses Jahres auf 3,5 und 2023 auf 4% steigen könnte. Die restriktive Haltung der FED trage dazu bei, die realen Renditen in die Höhe zu treiben, was sich traditionell negativ auf Gold auswirke, das keine Rendite abwerfe. Hooper habe aber angemerkt, dass die Angst der Anleger, da die Aktienmärkte immer tiefer in den Bärenmarkt fallen würden, die Nachfrage nach Gold als sicheren Hafen antreibe. "Gold wird sich weiterhin gut entwickeln, da die Federal Reserve die US-Wirtschaft in eine Rezession stürzt", habe sie gesagt. "Das hat die normale Beziehung zwischen Gold und Zinssätzen verändert."



Obwohl das Risiko einer Rezession jetzt erhöht sei, habe Hooper gesagt, dass die US-Notenbank keine andere Wahl gehabt habe, als so aggressiv zu handeln, wie sie es getan habe. Obwohl die Inflation im vergangenen Monat einen neuen 40-Jahres-Höchststand erreicht habe, habe Hooper gesagt, die eigentliche Angst sei die Erwartung, dass die Inflation in absehbarer Zukunft hoch bleiben werde.



Hooper habe darauf hingewiesen, dass die langfristigen Inflationserwartungen im letzten Jahr relativ stabil gewesen seien, so dass der jüngste Anstieg für einige Wirtschaftswissenschaftler einen erheblichen Schock dargestellt habe. "Er ist besorgniserregend, weil wir so in eine sich selbst erfüllende Prophezeiung einer länger anhaltenden höheren Inflation geraten", habe sie gesagt. "Ich werde das derzeitige inflationäre Umfeld nicht abtun, und deshalb ist es ein guter Zeitpunkt, um in Gold zu investieren", habe sie erklärt.



Gold hinke zwar etwas den Erwartungen hinterher, sei jedoch praktisch das einzige Asset, das im laufenden Jahr eine positive Rendite abgeworfen habe. Seiner Funktion, die Kaufkraft zu erhalten, werde Gold nach wie vor gerecht. (21.06.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis trete aktuell auf der Stelle, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Markt blicke auf die Rede von FED-Chef Powell vor dem Senat Mitte der Woche. Obwohl einige Analysten zuletzt ihre Kursziele für den Goldpreis deutlich gesenkt hätten, gebe es nach wie vor Goldbullen im Markt. Eine davon sei Kristina Hopper von Invesco. In einem Interview mit Kitco News habe die Chefanlagestrategin erklärt, dass sich der Goldpreis habe behaupten können, nachdem die US-Notenbank in der vergangenen Woche den außergewöhnlichen Schritt einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte unternommen habe. Dies sei die größte Zinserhöhung seit fast 30 Jahren gewesen. Hooper habe allerdings hinzugefügt, dass dies zeige, wie besorgt die US-Notenbank über die Inflation sei. "Gold behauptet sich, weil die Zinserhöhung um 75 Basispunkte für viele Anleger ein deutliches Warnsignal war, dass die US-Notenbank die Wirtschaft in eine Rezession stürzen wird", habe sie gesagt.