Er habe hinzugefügt, dass die jüngste Bankenkrise zeige, dass sich der Druck in der globalen Wirtschaft aufbaue und die "Nieten anfangen zu platzen".



"Die monetäre Unordnung, die wir gesehen haben, ist bei weitem nicht vorbei. Im Moment warten wir nur darauf, wie sie sich ausbreiten wird", habe er gesagt. "Das wird die Goldpreise weiter unterstützen."



Robertson habe gesagt, dass Gold noch Raum für eine weitere Aufwärtsbewegung habe, da westliche Einzelanleger gerade erst damit beginnen würden, wieder in den Goldmarkt einzusteigen. Die spekulative Positionierung in Gold bleibe unter den Höchstständen vom August 2020, obwohl sich das bullische Momentum in den letzten Wochen erhöht habe.



Robertson sei optimistisch, dass der Goldpreis im Jahr 2023 weiter steigen werde. Er habe hinzugefügt, dass Goldminenaktien im Vergleich zum Edelmetall signifikant underperformt hätten und er in diesem Sektor enormes Potenzial sehe.



Auch wenn der Goldpreis am Freitag eine Verschnaufpause eingelegt habe, sollte er im Laufe des Jahres weiter steigen und ein neues Allzeithoch markieren. DER AKTIONÄR teilt die Meinung von Robertson und geht von einer starken Performance der Minen-Aktien aus. (17.04.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hat am Freitag einen Rückschlag erlitten, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Nachdem das Edelmetall noch am Donnerstag ein neues Jahreshoch markiert habe, sei es am letzten Tag der Handelswoche zwischenzeitlich sogar unter die 2.000-Dollar-Marke gerutscht. Doch laut einem Analysten sei die Gold-Rallye, insbesondere bei den Minen-Aktien, noch nicht zu Ende.In einem Interview mit Kitco News habe James Robertson, Analyst bei Grant's Interest Rate Observer, gesagt, dass das potenzielle Ende der Zinsanhebungen seitens der FED viel Volatilität an den Finanzmärkten geschafft habe. Deshalb stelle Gold nach wie vor eine attraktive Absicherung gegen monetäre Turbulenzen dar.