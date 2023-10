Darüber hinaus deute die jüngste Umfrage der University of Michigan zum Verbrauchervertrauen auf einen starken Anstieg der Inflationserwartungen hin. Die Befragten würden davon ausgehen, dass die Verbraucherpreise im nächsten Jahr um 4,2 Prozent steigen würden, im Vergleich zu einer ursprünglichen Schätzung von 3,8 Prozent.



Das deute darauf hin, dass die FED in der kommenden Woche zwar höchstwahrscheinlich keinen weiteren Zinsschritt gehen werde, aber ihrem Motto "higher for longer" treu bleiben dürfte.



Aus charttechnischer Sicht seien vor allem die ersten beiden Handelstage der neuen Woche wichtig. Denn am Dienstag habe der Goldpreis die Chance, den höchsten Monatsschlusskurs aller Zeiten zu markieren und damit noch vor der US-Notenbanksitzung ein stark bullishes Signal zu senden.



Es könnte die wichtigste Woche des Jahres für das Edelmetall werden. Sollte der Goldpreis auf dem höchsten Niveau aller Zeiten den Monat abschließen können und die FED anschließend signalisieren, dass sie keine weiteren Zinsschritte mehr vornehmen werde, sollte das den Kurs bis Jahresende auf ein neues Allzeithoch treiben. Davon würden vor allem Minen-Aktien wie die laufenden AKTIONÄR-Empfehlungen Newmont und Agnico-Eagle (ISIN CA0084741085 / WKN 860325) profitieren.







Die Nachfrage scheine aufgrund des Chaos im Nahen Osten weiter erhöht zu bleiben. Und das, obwohl das BIP in den USA im dritten Quartal um fast fünf Prozent gestiegen sei und damit deutlich über den Erwartungen gelegen habe.