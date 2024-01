Während die Märkte ihre Erwartungen neu kalibriert hätten, seien die Renditen für US-Staatsanleihen gestiegen und der Dollar habe nach einer längeren Talfahrt wieder zugelegt. Angesichts der häufig beobachteten negativen Korrelation von US-Dollar und US-Anleiherenditen zum Goldpreis sei das Edelmetall unter Druck gekommen. Im Vorfeld wichtiger US-Konjunkturdaten sehe man seit Donnerstag jedoch einen leichten Rückgang beim US-Dollar-Index und der Benchmark-Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen, was den Goldpreis aktuell stütze. In den nächsten Tagen stünden gleich mehrere wichtige Daten auf der Agenda, die das Potenzial hätten den Goldpreis zu bewegen.



Los gehe es am Mittwoch mit den PMI-Daten für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor. Einen Tag später würden in den USA zudem die BIP-Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht. Während die Konjunkturdaten weitere Anhaltspunkte über den Zustand der US-Wirtschaft liefern würden, könnten die persönlichen Konsumausgaben (PCE) am Freitag neue Hinweise zur Inflation bringen. Die Märkte würden sich von den Daten weitere Anzeichen für eine Verlangsamung des Preisdrucks erhoffen. Es stelle sich nämlich immer noch die Frage, ob die großen Hoffnungen auf baldige Zinssenkung der FED gerechtfertigt oder verfrüht seien.



Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) solle laut den Konsensschätzungen der Analysten im Dezember um 3,0% zum Vorjahresmonat gestiegen sein, nachdem die Teuerungsrate im November noch bei 3,2% gelegen habe. Für die PCE-Kernrate, ohne die volatilen Faktoren Nahrung und Energie, würden die Prognosen indessen bei 2,6% liegen (vorher 2,6%). Neben den vielen Daten stehe mit der Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag auch noch ein wichtiges geldpolitisches Event auf dem Terminplan. Es sei zwar ziemlich sicher, dass die Währungshüter die Zinsen unverändert lassen würden, allerdings könnte die Pressekonferenz von Christine Lagarde eine erhöhte Volatilität beim Goldpreis mit sich bringen. Es sei gut möglich, dass die EZB-Präsidentin aufgrund der massiven Wetten auf fallende Zinsen signalisiere, dass die vom Markt eingepreiste Lockerung noch zu aggressiv sei. Für den Goldpreis stünden in jedem Fall ereignisreiche Handelstage an.



Im H4-Chart sei erkennbar, dass der Goldpreis am Montag die EMA200 (aktuell bei 2.028 USD) per Tagesschlusskurs zurückerobert habe. Am Dienstagmorgen sei das Edelmetall zeitweise in Richtung des Hochs von Freitag bei 2.039 USD geklettert, habe die Hürde aber nicht überwinden können. Gold müsse nun versuchen, sich oberhalb der EMA200 festzusetzen, damit sich die Erholung fortsetzen könne. Sollte dies gelingen, könnte es zum Ausbruchsversuch über 2.039 USD kommen, wodurch sich weiteres Potenzial bis 2.050 und 2.058 USD ergebe. Bei einem Rückfall unter die Durchschnittslinie könnte sich das kurzfristige Chartbild wieder eintrüben. Es wäre mit Abgaben bis 2.020 und 2.017 USD zu rechnen. Ein Rutsch unter das Tief von 2.016 USD könnte schließlich zu einem erneuten Test der Unterstützungszone um 2.007/2.000 USD führen. (23.01.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem Rückfall an die psychologische Marke von 2.000 US-Dollar in der vergangenen Woche hat sich Gold wieder leicht erholt, so die Experten von XTB.Steigende Anleiherenditen und ein Dollar-Rebound hätten den Goldpreis zuvor unter Druck gebracht, nachdem die Marktteilnehmer ihre Erwartungen an eine Zinssenkung der FED im März nach unten angepasst hätten. Angesichts einer Reihe von besser als erwarteten Konjunkturdaten sowie mahnenden Tönen einiger FED-Speaker würden die Märkte nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 44% von einer Zinssenkung im März ausgehen. Anfang des Jahres habe eine Senkung der FED im März noch als so gut wie sicher gegolten.