Einige Unternehmen hätten große Widerstandsfähigkeit bewiesen. Sektoren wie Telekommunikation, Versicherungen, Technologie und Gesundheitswesen seien Bollwerke gegen den wirtschaftlichen Abschwung. Anfälliger seien Sektoren, die eng an die Entwicklung des BIP gekoppelt seien, wie Banken, Energie, Industrie und Rohstoffe. Die Nahrungsmittel- und Getränketitel würden im laufenden Jahr zu den Sektoren mit der schlechtesten Performance gehören, wobei viele Nahrungsmittelwerte noch immer mit hohen Multiplikatoren gehandelt würden.



In der Industrie keime mit Megaprojekten und einer besseren Auftragslage fürs nächste Jahr Hoffnung auf. Das gelte besonders für die Zulieferer für künstliche Intelligenz sowie für PC-Bestellungen. Diese Art von gemischten Aussichten in verschiedenen Branchen sei typisch für die späte Phase des Konjunkturzyklus.



Innovationen würden den Markt umwälzen



Auch einige Schlüsselthemen würden das Marktgeschehen bestimmen, wie etwa Medikamente gegen Diabetes und Fettleibigkeit in der Gesundheitsbranche (mit Auswirkungen auf Medizintechnik und Konsumgüter) oder KI. Letztere werde besonders die großen Chiphersteller sowie die Giganten begünstigen, die die nötigen Daten sammeln und nutzen könnten (z.B. Meta, Apple, Google, Tencent und Alibaba). Und während die Halbleiter- und Hardwarebranche die unmittelbaren Gewinne einfahre, könnten das Gesundheitswesen und das Finanzwesen mit der Reifung der KI durchaus mit von der Partie sein. Allerdings sollten Anleger die Auswirkungen auf die Datensicherheit, auf Arbeitskräfte, die Abhängigkeit von Maschinen und sogar geopolitische Konsequenzen im Blick behalten.



Zurück nach Hause - Reshoring globaler Lieferketten



Die aktuellen militärischen Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten würden nicht nur unsere Schlagzeilen bestimmen, sondern auch Lieferketten durcheinander und sorgen für Handelsbarrieren bringen. Europa stärke seine Windkraftindustrie vor dem Hintergrund der unsicheren Lage in China. Lieferketten würden enger ans Heimatland oder bei politischen Verbündeten verlegt. In den USA würden die Bereiche Elektrofahrzeugbatterien und Transportausrüstungen diese Reshoring-Welle anführen, gefolgt von der Computer- und Elektronikbranche mit ihren Solarzellen, Robotern, Drohnen und vor allem Halbleitern.



Der Chemiesektor sei ebenfalls in Schwung, angetrieben von den Bereichen Pharmazeutika, erneuerbare Energiequellen und Batteriekomponenten. Hohe Gaspreise und Engpässe würden zu einer Verlagerung der petrochemischen Raffinerie an die US-Küste führen, was Branchen wie der Kunststoffverarbeitung eine robuste Zukunft verspreche. Der Elektro- und der Halbleitersektor seien Triebfedern dieser Reshoring-Bewegung.



Die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft mache Hoffnung in einer ansonsten unsicheren Welt. Mit einem wachsamen Auge auf die Zinsen und die Ölpreise seien die Anleger auf Gegenwind vorbereitet, auch wenn einige Sektoren diesem dynamisch trotzen würden. Traditionelle Branchen müssten sich angesichts dieser veränderten Marktbedingungen neu erfinden. Die Verlagerung von Lieferketten dürfte diese Trends noch beschleunigen. Innovation und Anpassungsfähigkeit seien gefordert in einer Welt, die sich wirtschaftlich im Wandel befinde. (29.11.2023/ac/a/m)







