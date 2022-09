Es gebe aktuell Licht und Schatten für den Edelmetallmarkt. Die Stimmung sei denkbar schlecht, wie die Daten der US-Terminmarktaufsicht zeigen würden, was wiederum bullisch sei. Immer dann, wenn alle Spekulanten bereits verkauft hätten im Glauben, der Preis könnte nur noch tiefer fallen, gebe es keine neuen Verkäufer mehr, wobei irgendwann Short-Eindeckungen zwingend zu einem Preisanstieg führen und so eine Trendwende einleiten würden. Die Terminmarktdaten für Silber seien aktuell sogar besonders bullisch, da die Spekulanten eine Netto-Shortposition halten würden, während die Produzenten mit 265 Long-Kontrakten ihre Ware zu diesem günstigen Silberpreis praktisch zurückkaufen würden.



Die US-Arbeitsmarktdaten seien am Freitag ganz gut ausgefallen mit 315 Tsd. neu geschaffener Stellen außerhalb der Landwirtschaft, was leicht über der Markterwartung von 300 Tsd. gelegen habe. Die Arbeitslosenrate sei hingegen auf 3,7% gestiegen, während 3,5% erwartet worden seien. Diese guten Arbeitsmarktdaten würden eine Zinsanhebung um 75 Basispunkte bei der nächsten US-Notenbanksitzung am 21. September wahrscheinlicher machen. Nach den FED Funds Futures würden die Märkte aktuell nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 56% eine Zinsanhebung um 75 Basispunkte erwarten, was bei einem Eintreten den Goldpreis etwas unter Druck bringen könnte. Folgend seien auch die Renditen der US-Staatsanleihen in der letzten Woche weiter angestiegen. Der Arbeitsmarkt müsste erst stark einbrechen, bevor US-Notenbankchef Jerome Powell von seinem geplanten Pfad weiterer Zinsanhebungen zurückrudern könnte.



Die US-Notenbank habe Anfang Juni ihr Quantitative Tightening Programm gestartet, das dem Markt monatlich 45 Mrd. Dollar an Liquidität entziehe, indem Staatsanleihen am offenen Markt verkauft würden. Ab September sei das Volumen des QT-Programms auf 90 Mrd. Dollar hochgeschraubt worden. Dies sei ein kurzfristig deflationärer Prozess, der jedoch auf hohem Niveau stattfinde, wie die Ausweitung der US-Notenbankbilanz zeige. Seit dem Beginn der Coronakrise habe die FED ihre Bilanz von etwas mehr als 4 Billionen auf fast 9 Billionen US-Dollar ausgeweitet. Selbst dann, wenn dem Markt über das nächste Jahr 1,14 Billionen US-Dollar entzogen würden, wäre die Notenbankbilanz immer noch fast doppelt so groß wie Ende 2019, was den aktuell hohen Goldpreis rechtfertige.



Den Aktienmärkten, die nach Corona auf der Liquiditätswelle nach oben gespült worden seien, gefalle das deflationäre Umfeld bei gleichzeitig steigenden Zinsen nicht, weshalb auch der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) in der letzten Woche rund 3% auf 31.380 Punkte verloren habe. Solange dieses Umfeld anhalte und nicht eine Änderung in der Geldpolitik absehbar sei, dürfte sich der nominale Bärenmarkt fortsetzen. Bis zu einer Änderung in der Geldpolitik und/oder einem US-Dollar auf Talfahrt, werde es wenig Gründe geben, um am Aktienmarkt als Käufer aufzutreten.



Der Anstieg der Konsumentenpreise werde sich in den USA im nächsten Jahr, spätestens mit einer Trendwende beim US-Dollar, noch verstärken und die Rezession immer offensichtlicher werden. Wer sich mit Wirtschaft und der Konjunkturtheorie der Österreichischen Schule auskenne, der wisse, dass es keine sanfte Landung für die westlichen Volkswirtschaften geben werde, sondern eine Bruchlandung ungespitzt in den Boden. Wie bei jedem QT-Programm davor, würden die Schmerzen für die Politik und den Staat irgendwann so stark werden, dass die US-Notenbank zurückrudern und das QT-Programm vorzeitig beenden werde.



Ob die Fehlallokationen in der Wirtschaft, die die Geldpolitik der EZB und FED verursacht haben, nun über Deflation oder Inflation aufgelöst werden, ändert nichts an der Tatsache, dass wir vor der schwersten Rezession seit der 30er Jahre stehen und vor der historischen Auslöschung vermeintlicher Vermögen auf den Giralgeldkonten der Bürger, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe. Es gebe dabei auch nichts zu retten, denn die Vermögen seien durch die Politik bereits ausgegeben in den letzten Jahrzehnten und die Fehlallokationen geschaffen worden. Den Bürgern werde jetzt nur die Rechnung für die sozialistische Geld- und Fiskalpolitik der letzten Jahrzehnte gereicht. Niemand könne an diesem Prozess noch etwas ändern oder retten und auch kein vermeintliches Entlastungspaket der Regierung werde daran etwas ändern. Das Geld sei weg und die Wirtschaft an die Wand gefahren, weshalb es sich bei diesen Staatshilfen nur um reine Symbolpolitik handle, denn am Ende des Tages müsse es der Bürger ohnehin wieder zahlen. (06.09.2022/ac/a/m)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Der USD-Index kletterte in der letzten Handelswoche weiter und erreichte mit über 110 Punkten den höchsten Stand seit 2002 zu den anderen großen Fiat-Währungen, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Der Gold- (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) und der Silberpreis (ISIN XC0009653103/ WKN nicht bekannt) hätten dabei Federn lassen müssen und seien in der letzten Handelswoche wieder auf ihre Juli-Tiefs gefallen. Der Goldpreis habe diesmal mit 1.688 US-Dollar jedoch ein höheres Tief als im Juli ausgebildet und folgend zwei kurzfristige Abwärtstrends überwunden. Es bestehe die Möglichkeit, dass hier ein doppelter Boden ausgebildet worden sei und nun wieder ein Anstieg auf das ober Ende der Handelsspanne bei 1.800 US-Dollar beginne.Sollte das Tief der letzten Woche jedoch noch einmal angelaufen werden, so drohe ein finaler kurzer Einbruch unter die mehrjährige Unterstützung bei 1.680 US-Dollar, bei dem Investoren abgefischt werden dürften. Es sei daher sehr wichtig, einen Stopp-Loss spätestens auf dem Tief der letzten Woche zu platzieren und nach einem kurzzeitigen Einbruch mit einer Rückeroberung der Unterstützung wieder auf der Longseite zu sein.