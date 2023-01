Die EZB habe bereits angekündigt, im Sommer frühzeitig ihren Zinsanhebungszyklus beenden zu wollen. Auch wenn die Energiepreise in Europa mittlerweile wieder auf Vorkriegsniveau gefallen seien, sehe Blaschzok fundamental und geldpolitisch wenig Gründe, die für eine restriktivere Geldpolitik der EZB im Vergleich zur FED und somit einem stärkeren Euro zum US-Dollar sprechen würden.



Die Rally des Euro könnte man demnach als Dead-Cat-Bounce interpretieren, angesichts dieser schlechten Terminmarktdaten. Die Rally des Euros und somit die Talfahrt des US-Dollars würden sich nicht nur ihrem Ende zuneigen, sondern auch neue Tiefs beim Euro seien auf Sicht von einem Jahr denkbar. Spätestens wenn die Märkte nicht nur ein Einknicken der FED einpreisen würden, sondern auch ein Einknicken der EZB, deren Spielraum viel geringer sei, wie das Anleihekaufprogramm "TPI" der Europäischen Zentralbank zeige, sollte der US-Dollar wieder zur Stärke neigen.



Die Inflationsrate in den USA sei zuletzt auf 6,5% zum Vorjahr gefallen und die Märkte hätten das Thema größtenteils abgehakt, weshalb sie glauben würden, die US-Notenbank könne jederzeit mit neuen Zinssenkungen aufwarten, wenn die US-Wirtschaft in eine Rezession abgleiten würde. Blaschzok habe in den letzten Artikeln bereits erklärt, warum erneute Zinssenkungen keinen erneuten Konjunkturaufschwung nach sich ziehen würden, weshalb die FED direkt zu neuen QE-Programmen übergehen dürfte, wenn es ernsthafte Gefahren für die Stabilität des Kreditgeldsystems geben sollte.



Die Wachstumsrate für das Geldmengenaggregat M2 des US-Dollars, die aufgrund der QE-Programme zeitweise um 27% zum Vorjahr gewachsen sei, sei zuletzt auf null Prozent im Dezember gefallen. Nicht immer, aber oft, sei die Entwicklung der Geldmenge M2 ein Vorläufer für die Entwicklung der US-Inflationsrate in der näheren Zukunft gewesen, was den Glauben der Marktteilnehmer, dass die Inflation kein Problem mehr sei, nur verstärke.



Auch die US-Inflationsrate habe in den letzten drei Monaten annualisiert bei null Prozent gelegen. Die Produzentenpreise würden tendenziell fallen, während die Lagerbestände so schnell steigen würden wie seit 25 Jahren nicht mehr. Bis die Rezession zutage trete und die Märkte in Schwierigkeiten geraten würden, worauf die Notenbanken mit neuen QE-Programmen aufwarten dürften, könnte eine disinflationäre Phase die Bullen am Goldmarkt beruhigen und den Goldpreis einen Anstieg auf neue Allzeithochs vorerst verwehren.



Wie schnell der Goldpreis neue Höhen erklimmen könne, hänge also davon ab, wie schnell die Notenbanken in einer Rezession eingreifen würden. Nie in der US-Geschichte hätten mehr professionelle Analysten eine Rezession in den USA kommen gesehen, wie aktuell. Das müsse nicht unbedingt ein Kontraindikator sein, da es diesmal nach einem Zinsanstieg um 5% schon sehr offensichtlich sei.



Dennoch habe sich in den letzten Wochen am Markt die Meinung gebildet, dass keine der großen Volkswirtschaften im Jahr 2023 in eine Rezession geraten werde, was erklären würde, warum es bisher keine Mittelzuflüsse in Gold-ETF-Produkte gegeben habe.



Blaschzok bleibe bullisch für den Goldpreis in diesem Jahr, doch kurzfristig sehe er das Risiko einer Korrektur des starken Preisanstiegs, worauf man sich als Investor gefasst machen müsse. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Rezession zeigen, die Zinsen steigen und letztlich die Notenbanken gezwungen sein werden, mit neuen quantitativen Lockerungen ihr Kreditgeldsystem zu retten, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe. Spätestens dann dürften die Märkte die Zeichen für mehr Inflation erkennen und panikartig in den Goldmarkt fliehen, worauf der Goldpreis ansteigen und sein bisheriges Allzeithoch weit hinter sich lassen werde. (24.01.2023/ac/a/m)





Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) hielt sich in der letzten Woche wieder stark oberhalb der neuen Unterstützung von 1.900 US-Dollar und beendete die Handelswoche mit 1.926 US-Dollar, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Der steile Aufwärtstrend seit Anfang November, in dem der Goldpreis bereits um mehr als 300 US-Dollar je Feinunze angestiegen sei, sei aktuell noch immer intakt. Ein bisher noch immer schwacher US-Dollar, der im USD-Index immer wieder aufs Neue die Tiefs der letzten Monate teste, verhindere bisher Gewinnmitnahmen und somit eine Korrektur am Goldmarkt.Die starke Rally des Goldpreises in den letzten drei Monaten habe sich ohne Mittelzuflüsse in ETF-Produkte ereignet, deren Bestände aktuell niedriger seien als noch Anfang November, bevor die Rally begonnen habe. Kurios! Ein großer Teil der Rally gründe auf den Einbruch des US-Dollars, doch sei damit der gesamte Preisanstieg nicht zu erklären. Der ETF-Goldvolatilitätsindex der CBOE sei folglich auch noch auf einem unverändert niedrigen Niveau, was ebenfalls dafürspreche, dass dieser Preisanstieg noch nicht an seinem Ende angekommen sei und man auf eine weitere Aufwärtsbewegung bei Gold setzen könne, am besten nach einer Korrektur dieser Rally.Der Goldmarkt sei aktuell weit von einer Manie oder Kaufpanik entfernt, da dieser Preisanstieg so schnell vonstattengegangen sei, dass die eher trägen und prozyklisch agierenden Fondsmanager noch nicht beteiligt gewesen seien. Die große Frage sei also, was habe den Goldpreis zu dieser Rally getrieben? Sei China, das binnen der letzten drei Monate 100 Tonnen Gold am offenen Markt gekauft habe, ein wichtiger Faktor dieser Rally gewesen?Jedoch scheine eine Korrektur nun jederzeit denkbar und wahrscheinlich zu sein nach der starken Rally am Goldmarkt, sobald der US-Dollar wieder zur Stärke neige. Der Euro sei in den letzten drei Monaten diametral gegensätzlich zum US-Dollar von 0,97 US-Dollar auf 1,09 US-Dollar angestiegen, was einen plötzlichen Wechsel des Sentiments widerspiegele, nachdem der Bluff der Notenbanker mit dem Einknicken der Bank of England aufgeflogen sei und man seither auch auf ein Einknicken der FED wette.Die Terminmarktdaten für den Euro würden jedoch offenbaren, dass bereits die Masse der Spekulanten Long im Euro positioniert seien und das Sentiment somit bereits extrem bullisch sei. Die Netto-Longposition der Spekulanten sei mittlerweile auf den zweithöchsten Stand der Geschichte angestiegen.