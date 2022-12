Einen besonders spannenden Ausblick gebe er auf den Silberpreis. Kiyosaki sei ein bekennender Elon Musk Fan, dennoch sehe er eine große Schwäche in dessen Imperium: "Alle seine Unternehmen verbrauchen Silber. Er wird wahrscheinlich eine eigene Silbermine kaufen". Der Autor sehe das Ziel für den Silberpreis in einer Spanne von 100 bis 500 Dollar. Sollte Elon Musk tatsächlich in den Sektor einsteigen, könnte das nicht nur ein Hirngespinst sein.



Robert Kiyosaki vertrete mit seinem Crash-Szenario für die Aktienmärkte sowie seiner Silber-Prognose eine sehr extreme Meinung. "Der Aktionär" ist optimistisch, dass 2023 sowohl die Aktienmärkte als auch Edelmetalle steigen werden. Bei Bitcoin sollten Anleger vorerst vorsichtig bleiben.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (29.12.2022/ac/a/m)







