Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wird 2022 das Jahr der Edelmetalle? Vieles spricht dafür, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Die Notenbank habe es angekündigt: 2023 dürfte zwischen Frühjahr und Sommer das Zinshoch erreicht werden. Für 2024 habe die FED wieder Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Es gebe aber Volkswirte, die schon im laufenden Jahr erste Zinssenkungen sehen würden. Alleine die Aussicht darauf dürfte den Goldpreis weiter nach vorne bringen. Der US-Dollar, im Jahr 2022 der große Gegenspieler von Gold, dürfte seine begonnene Talfahrt fortsetzen.Noch größeres Potenzial als Gold dürfte Silber haben. Während sowohl Gold als auch viele Industriemetalle 2020 bis 2022 neue Allzeithochs erreicht hätten, notiere Silber noch rund 40 Prozent unter dem Allzeithoch bei 50 Dollar. Avi Gilburt habe 50 Dollar als Ziel für die nächsten 12 bis 18 Monate in den Raum gestellt. Das scheine auf den ersten Blick reichlich ambitioniert. Doch wer sich noch an 2011 erinnere, der wisse: Am Ende sei es bei Silber sehr schnell gegangen. Der Silberpreis sei in eine parabolische Bewegung übergegangen. So weit sei es - zum Glück - noch lange nicht. Doch allein ein Anstieg über 30 Dollar dürfte bei den Silberminen ein Feuerwerk in Sachen Performance hervorrufen. (30.12.2022/ac/a/m)