Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis hat seine Konsolidierung gestern fortgesetzt, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär". Silber habe zwar versucht, sich gegen den Abwärtstrend zu stemmen, habe aber zum Handelsschluss ebenfalls einen leichten Verlust verbucht. Heute würden beide Metalle um den Schlusskurs von gestern pendeln. Bewegung dürfte erst um 14:30 Uhr in den Edelmetallsektor aber auch insgesamt in die Finanzmärkte kommen.Um 14:30 Uhr würden die neusten Inflationszahlen für Januar veröffentlicht. Nach einer jährlichen Steigerung von 6,5 Prozent im Dezember würden Volkswirte nun mit einem Anstieg von 6,2 Prozent rechnen. Der Inflationsanstieg solle sich also weiter verlangsamen. Und für die Finanzmärkte gelte aktuell: Weniger sei mehr. Nach dem starken Arbeitsmarktbericht zu Beginn des Monats seien Spekulationen aufgekommen, die US-Notenbank könnte die Zinsen weiter anheben als bislang gedacht. Das habe sowohl die Aktienmärkte als auch den Goldpreis belastet. Mit anderen Worten: Eine niedrigere Inflation würde weiter den Druck von der Notenbank nehmen. Daher wäre eine niedrigere Inflation aus Sicht der Finanzmärkte wünschenswert.Der Goldpreis korrigiere aktuell und mit ihm der Silberpreis. Das sei nach der vorangegangenen Rally nichts Ungewöhnliches. Im Gegenteil: Die Korrektur sei sogar gesund mit Blick auf die kommenden Wochen. Aus technischer Sicht haben wir unser Minimumziel bei der Korrektur zumindest bei Gold erreicht. Die nächste Gegenbewegung nach oben wird zeigen, ob wir damit wirklich schon im Bereich eines Bodens sind, oder ob wir noch mehr Abwärtspotenzial haben, so Bußler. Die heutigen Inflationszahlen würden aus fundamentaler Sicht den Weg weisen. Etwas Kopfzerbrechen bereite der Silberpreis. Eigentlich sollte Silber stärker korrigieren. Der Bereich zwischen 20 und 21 Dollar erscheine als idealer Korrekturbereich. Doch Silber habe trotz der 40-Prozent-Rally auch nach oben nicht den Idealbereich erreicht, deshalb bestehe durchaus die Möglichkeit, dass Silber auch in der Korrektur enttäuscht und schon das Tief erreicht habe. (14.02.2023/ac/a/m)