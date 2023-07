Paris (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA waren so ganz nach dem Geschmack der so genannten Goldbugs, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Goldpreis habe prompt reagiert und nach der frohen Kunde binnen eineinhalb Stunden um rund 20 Dollar je Feinunze zugelegt. Anleger würden nun hoffen, dass die US-Notenbank hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen den Fuß vom Gas nimmt - was Gold als zinslose Anlage attraktiver mache. Ebenfalls für Gold spreche, dass laut einer Umfrage rund 40 Prozent der befragten staatlichen Investoren und Zentralbanken planen würden, ihre Reserven in den kommenden drei Jahren weiter zu erhöhen. Schon im vergangenen Jahr hätten die Käufe der Notenbanken laut World Gold Council mit 1.079 Tonnen das höchste jemals erzielte Niveau erreicht.Auch Silber habe deutlich von der niedrigeren US-Inflation profitiert, habe aber die Performance-Lücke zu seinem großen Bruder nicht schließen können. Während der Goldpreis seit Jahresbeginn 2023 knapp 8 Prozent habe hinzugewinnen können, habe sich Silber in diesem Zeitraum kaum vom Fleck entwickelt.Mit Blick auf das Gold-Silber-Ratio, also das Verhältnis, wie viele Unzen Silber nötig seien, um eine Unze Gold zu erwerben, wäre es nun allerdings Zeit für ein allmähliches Schließen der Performance-Schere: Mit einem Wert von fast 81 sei das "Gold des kleinen Mannes" gemessen an der Kurshistorie der letzten 35 Jahre aktuell attraktiv bewertet. (14.07.2023/ac/a/m)