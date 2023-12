Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ein deutlich stärkerer Rückgang der PCE-Inflation in den USA, dem von der FED bevorzugten Maß für die Inflation, führte zu stärkeren Marktbewegungen, so die Experten von XTB.Dies biete das Potenzial für den höchsten historischen Schlusskurs auf dem Goldmarkt. Zuvor habe Gold am 1. Dezember mit einem Preis von 2070,75 USD pro Unze am höchsten geschlossen. Am 4. Dezember sei es dann zu einem Anstieg auf fast 2.150 USD gekommen, aber letztendlich habe der Goldpreis unter 2.030 USD geschlossen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Analyse sei der Goldpreis wieder leicht unter die Marke von 2.070 USD gesunken, aber mit dem Beginn der Sitzung an der Wall Street in den USA könne eine Zunahme der Volatilität nicht ausgeschlossen werden. (22.12.2023/ac/a/m)