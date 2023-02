Szenario 1: Wahrscheinlich werde sie aktuell ihre straffe Geldpolitik fortsetzen, bis sie die Inflation wieder unter Kontrolle bringe. Vielleicht würden sich die Zentralbanken sogar gezwungen sehen, die Nominalzinsen über das zurzeit vom Markt erwartete Niveau hinaus anzuheben. Schließlich werde die Inflation maßgeblich von den Rohstoffpreisen beeinflusst, und im Bereich Metalle dürfte die mit voller Kraft vorangetriebene Energiewende weiter die Nachfrage stabil halten. Eine mögliche Folge wäre, dass Anleger ihre Risikopositionen bei Aktien und Anleihen zurückfahren und in Vermögenswerte, die als "sichere Häfen" gelten würden, umschichten würden. Dazu würden der US-Dollar, Einlagengeschäfte sowie Gold und weitere Edelmetalle gehören.



Szenario 2: Die FED trage der Tatsache Rechnung, dass sich die Inflation weniger elastisch als erwartet erweise und länger andauere. In diesem Fall müsste die FED ihr Inflationsziel korrigieren und auf eine höhere Spanne anheben - zum Beispiel zwischen 3,0 Prozent und 3,5 Prozent. Eine solche Entscheidung würde auch die Anleger zu einer Anpassung ihres Inflationsziels zwingen, was die Realzinsen belasten würde. Für Gold- und Edelmetallpreise wäre dies das beste Szenario.



Die Zentralbanken selbst hätten in diesem Jahr die umfangreichsten Goldkäufe seit 1967 getätigt. 2022 hätten sie netto 1.136 Tonnen Gold erworben, was die jährlichen Rekordkäufe des Jahres 2018 weit (ca. 650 Tonnen) übertreffe. In einer Umfrage des World Gold Council (WGC) Mitte des vergangenen Jahres hätten 25 Prozent der 56 befragten Zentralbanken angegeben, in den nächsten zwölf Monaten ihre Allokation in Gold erhöhen zu wollen. Keine einzige Zentralbank plane, ihre Gold-Allokation zu reduzieren.



Als primären Grund hätten die Zentralbanken angegeben, dass die Realzinsen aus ihrer Sicht noch lange niedrig bleiben dürften. Der zweite Grund: Gold berge kein Kontrahentenrisiko - es existiere also keine Gegenpartei, die ausfallen könnte.



Aufgrund der zu erwartenden stabilen Nachfrage gehe OFI Asset Management davon aus, dass der Goldpreis im Jahr 2023 wieder auf über 2.000 US-Dollar pro Unze steigen werde, möglicherweise sogar über den während der Pandemie erreichten Höchststand von rund 2.070 US-Dollar. (16.02.2023/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Die führenden Zentralbanken, allen voran die US-Notenbank Federal Reserve (FED), scheinen zwar fest entschlossen, die Inflation weiter zu bekämpfen, so Benjamin Louvet, Manager des OFI Financial Investment Energy Strategic Metals Fonds bei OFI Asset Management.Dies sei jedoch ein Drahtseilakt. Abgesehen vom Problem der Staatsverschuldung - die Schulden der USA hätten sich Ende 2021 auf 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts belaufen - unterscheide sich die derzeitige Inflation erheblich von früheren Formen der Geldentwertung: Mindestens 40 Prozent der Inflation resultiere aus Angebotsengpässen.Die Zinserhöhungen der FED und der anderen Zentralbanken würden das Geld verteuern und so die Nachfrage bremsen. Die sinkende Nachfrage entschärfe zwar den Angebotsengpass allerdings wohl nur vorübergehend. Tatsächlich müsste die Nachfrage dazu viel stärker sinken und dann würde die US-Wirtschaft in eine Rezession abgleiten.