Paris (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) ist seinem Ruf als Krisenmetall zuletzt nicht wirklich gerecht geworden, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zu schaffen machen würden dem in Dollar gehandelten Gold vor allem der starke Greenback und der Anstieg der Anleiherenditen. Während der Euro gegenüber dem Dollar erstmals seit Mitte Juli wieder unter die Parität gerutscht sei, sei die Rendite für 10-jahrige US-Staatsanleihen erneut über die psychologisch wichtige Marke von drei Prozent gestiegen. Inzwischen hätten auch die spekulativen Finanzanleger die Geduld verloren, nachdem sie bis Anfang Marz auf steigende Notierungen gesetzt hätten. Daten der US-Terminmarktaufsicht CFTC zufolge hätten im Juli erstmals seit mehr als drei Jahren wieder die Wetten auf fallende Preise überwogen. Insgesamt hätten sich die Verkäufe zwischen Marz und Juli auf mehr als 500 Tonnen belaufen. Auch ETF-Anleger hätten in diesem Zeitraum rund 180 Tonnen Gold abgestoßen, allein im Juli hätten sich die Abflusse auf 94 Tonnen summiert.Aber: Auch bei zurückliegenden Krisen habe Gold, das in einem breit diversifizierten Depot nach wie vor seine Daseinsberichtigung habe, häufig erst mit zeitlicher Verzögerung angezogen. Es sei also nicht auszuschließen, dass das Edelmetall über kurz oder lang wieder an Glanz gewinnen könnte. (26.08.2022/ac/a/m)