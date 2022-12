Stattdessen würden die FED-Projektionen eine schwächere Wirtschaft im Jahr 2023, höhere Arbeitslosenquoten, mehr Inflation und einen um 50 Basispunkte höheren Leitzins sehen. Powell möge sagen, dass man immer noch auf eine sanfte Landung hoffe, doch eigentlich erwarte die FED selbst eine Rezession bzw. Stagflation. Darüber hinaus habe es weitere Notenbanker gegeben, die sich zum Wochenschluss hawkish geäußert hätten.



All dies habe dazu geführt, dass der Goldpreis am Donnerstag wieder unter die wichtige Marke von 1.800 US-Dollar abgetaucht sei und bis dato darunter handle. Das Umfeld und die Aussichten für den Goldpreis seien jedoch gut, weshalb sich dieser bis zum Wochenschluss knapp unterhalb dieser Marke gehalten habe.



Sehe man sich die Teuerung in den USA nach der alten Berechnungsmethode des Konsumentenpreisindexes an, die man bis 1980 verwendet habe, so liege die Inflation in den USA aktuell bei 15% zum Vorjahr. Der Goldpreis werde in diesem Umfeld weiter ansteigen in den nächsten Jahren. Diese Zahlen würden auch zeigen, dass die FED keinen Spielraum habe, die Zinsen zu senken, denn der Markt fordere eigentlich einen viel höheren Inflationsausgleich. Sobald die Notenbanken versuchen würden, den Anstieg der Zinsen zu kontrollieren, würden Gold und Silber als sichere Häfen vor Inflation einen neuen Nachfrageschub erfahren, der diese auf neue Allzeithochs katapultieren werde.



Gold, Silber und auch die Goldminen hätten sich bis zum Wochenschluss extrem stark gehalten. Der US-Dollar drohe jedoch aus einem bullischen Keil nach oben auszubrechen und einer Erholungsbewegung bis Ende des Jahres zu starten, was eine Weihnachtsrally am Goldmarkt verhindern würde. Andererseits drohe der Euro aktuell aus einem bärischen Keil nach unten zu fallen, was zumindest den Goldpreis in Euro zum Jahresende Unterstützung bieten dürfte.



Der HUI-Goldminenindex halte sich unterdessen extrem stark bei 228 Punkten, während dieser im Tief auf 175 Punkte in den letzten Monaten gefallen sei, was die Experten als Kaufniveau gesehen hätten und ausdrücklich zum Kauf geraten hätten, nachdem im Jahr davor bärisch gewesen seien.



Das nächste Jahr werde den offiziellen Anfang einer mehrjährigen Rezession markieren. Die Automobilnachfrage breche bereits ein, sowie die Preise für Neu- und Gebrauchtwagen. Sobald die Arbeitslosigkeit ansteige, werde auch der Immobilienmarkt zunehmend unter Druck geraten. Die Gewerbeimmobilien werde es als erstes treffen und danach den gesamten Immobilienmarkt. Dies werde der US-Notenbank die Tür für weitere QE-Programme öffnen, mit denen sie den weiteren Zinsanstieg managen werde.



Die deflationären Effekte in der kommenden Rezession könnten kurzzeitig auch Auswirkungen auf den Goldmarkt haben, doch übergeordnet würden die Edelmetalle und Minenaktien frühzeitig ansteigen, da der Markt künftige QE-Programme einpreisen werde. Die Tiefs am Gold- und Silbermarkt habe man vor zwei Monaten gesehen. Rücksetzer seien bis auf weiteres neue Kaufchancen in einem übergeordneten Bullenmarkt, ähnlich den siebziger Jahren, während Aktien und Anleihen zunehmend korrigieren würden. (20.12.2022/ac/a/m)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Die Veröffentlichung der US-Konsumentenpreise am Dienstag überraschte die Märkte, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Mit 7,1% zum Vorjahr seien die Preise im November weniger stark als der Marktkonsens von 7,3% gestiegen. Als Reaktion auf die neuesten Inflationszahlen sei der US-Dollar gefallen, wogegen der Euro um 1,2 USC auf 1,067 US-Dollar habe zulegen können. Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) sei daraufhin um 35 US-Dollar auf 1.824 US-Dollar angestiegen, dem höchsten Stand seit Juni. Im Vorfeld des Zinsentscheids der US-Notenbank am Mittwochabend um 20 Uhr habe sich der Goldpreis noch oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 1.800 US-Dollar gehalten.Die nicht mehr ganz so hohe Teuerung im Vergleich zu den Vormonaten, habe die Märkte auf ein baldiges Ende der Zinsanhebungen hoffen lassen, sowie Zinssenkungen im neuen Jahr. Doch liege der Leitzins in der Spanne zwischen 4,25% und 4,5% noch immer deutlich unterhalb der Inflationsrate. Sollte die Inflation persistent hoch bleiben, so wäre es angebracht einen Leitzins von etwa 4% oberhalb der Inflationsrate anzupeilen.Da die Schulden von Staat und Privatwirtschaft hoch seien und sich in der Dekade der Nullzinsen enorme Fehlallokationen aufgebaut hätten, würde dies die aufziehende Rezession nur noch verschärfen. Daher würden die Notenbanken versuchen, den Leitzins weiterhin hoch, doch unterhalb der Inflationsrate zu halten, weshalb am Ende des Tages weitere QE-Programme nötig sein würden, die weitere Inflationsschübe nach sich ziehen würden. Die ersten Ausläufer des Zinsanstiegs würden bereits die Realwirtschaft treffen, sodass man im nächsten Jahr das offizielle Abrutschen in eine Rezession mit einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit sehen werde.