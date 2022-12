Andererseits würde eine dovishe FED am Mittwoch den Goldpreis womöglich über seinen Widerstand bei 1.800 US-Dollar katapultieren, was Luft bis 1.900 US-Dollar freigeben würde. Die Terminmarktdaten für Gold hätten in den letzten Wochen überraschende Stärke gezeigt und es wäre noch viel Potenzial nach oben vorhanden. Trader müssten daher über 1.800 US-Dollar wieder auf der Käuferseite sein, während mittelfristig agierende Swing-Trader an ihrer Long-Position, die sie bei 1.616 US-Dollar und 1.680 US-Dollar aufgebaut hätten, noch festhalten könnten.



Der Silberpreis habe in der letzten Handelswoche gar auf 23,68 US-Dollar ansteigen können und damit 35% über seinem Augusttief bei 17,55 US-Dollar notiert. Blaschzok habe bei 18 US-Dollar ein Kaufsignal gegeben und empfohlen nicht auf einen weiteren Rücksetzer zu warten. Davor habe er stets bei 28 US-Dollar geshortet bis das Ziel bei 18 US-Dollar erreicht gewesen sei. Dem Silberpreis sei mittlerweile der Sprung zurück in die alte Handelsspanne zwischen 22 US-Dollar auf der Unterseite und 28 US-Dollar auf der Oberseite gelungen. Sollte der Goldpreis noch einmal korrigieren in den nächsten Handelstagen, so müsse man bei Silber auf die Unterstützung bei 22 US-Dollar achten, ob diese diesmal halten werde, was sehr bullisch wäre für die nächsten Monate. Die Terminmarktdaten für Silber seien nicht mehr so gut wie die Daten für Gold, doch würden sie noch genügend Spielraum für einen weiteren Preisanstieg bieten, sobald der Goldpreis den Widerstand bei 1.800 US-Dollar hinter sich gelassen habe.



Der Anstieg der Produzentenpreise habe sich zuletzt etwas verlangsamt, doch sei das nicht das Ende der Inflation, die die US-Notenbank geschaffen habe. Die Inflationsraten würden in den nächsten Jahren hoch bleiben und es sei mit noch höheren Spitzen zu rechnen, da die Entschuldung des Kreditgeldsystems angestrebt werde. Die Finanzielle Repression über reale Negativzinsen werde also unvermindert weitergehen und alle Sparer, die ihr Vermögen nicht inflationsgeschützt angelegt hätten, größtenteils enteignen. Es bleibe daher wichtig, sein Vermögen gegen Inflation durch ein Investment in Gold abzusichern.



Am Dienstag würden die neuen US-Verbraucherpreise für November veröffentlicht werden, auf die die Experten ganz genau achten würden. Die Inflationsrate in den USA sei im Oktober nicht mehr so stark, wie noch in den Vormonaten, angestiegen und der Markt erwarte, dass sich dieser Trend im November fortsetzten werde. Die meisten Ökonomen würden mit einem Anstieg des CPI um 7,3% rechnen, wobei die Kerninflationsrate bei 6% liegen solle. Da auch die Erzeugerpreisinflation ihren Höhepunkt erreicht zu haben scheine, seien die Märkte darauf gefasst, dass die Federal Reserve am Mittwoch das Tempo der Zinserhöhungen mit einem Zinsschritt von nur noch 50 Basispunkten verlangsamen werde.



Würden die Inflationszahlen am Dienstag hingegen heißer ausfallen, so würde man vermehrt einen Zinsschritt um 75 Basispunkte einpreisen, was eine Korrektur des Goldpreises auf etwa 1.740 US-Dollar nach sich ziehen dürfte, bevor sich der Aufwärtstrend wieder fortsetzen sollte. Würden die Inflationsdaten hingegen niedriger ausfallen, dann wäre dies kurzfristig bullisch für Gold und die Bullen könnten die Bären am Widerstand bei 1.800 US-Dollar überrennen. (13.12.2022/ac/a/m)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Auch in der vergangenen Handelswoche hatten die Goldbullen wieder einen Ausbruch über den wichtigen Widerstand bei 1.800 US-Dollar in Angriff genommen, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Obwohl die Produzentenpreise heißer reingekommen seien und das Konsumklima in den USA besser gewesen sei, als es der Markt erwartet habe, was die Wahrscheinlichkeit für eine Zinsanhebung am kommenden Mittwoch um 75 Basispunkte etwas erhöht habe, hätten sich der Gold- (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) und Silberpreis stark in der letzten Handelswoche gehalten. Aktuell liege nach den Fed Funds Futures die Wahrscheinlichkeit für eine Zinsanhebung um 75 Basispunkte zum Zinsentscheid am Mittwochabend nur bei 26%, wogegen 50 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 74% erwartet würden.Die Produzentenpreise in den USA seien im November um 7,4% angestiegen, während nur 7,2% erwartet worden seien. Der Einbruch des US-Dollars in den letzten Wochen werde in den nächsten Monaten dafür sorgen, dass die Produzentenpreise in den USA hoch bleiben würden, wenn der US-Dollar nicht wieder Boden gutmachen könne. Fundamental sehe Blaschzok keinen Grund, warum man den Euro zum US-Dollar bevorzugen sollte in den nächsten Jahren. Nachdem der USD-Index von 114 auf 104 Punkte gefallen sei, während die Rally beim Euro primär durch Spekulanten getrieben worden sei, sei eine technische Gegenbewegung des USD-Index auf 108 Punkte durchaus denkbar. Dies würde die Rally beim Goldpreis unterbrechen und ein Test der Unterstützung bei 1.835 US-Dollar wäre denkbar. Sollte der FOMC-Zinsentscheid am Mittwoch unerwartet hawkish sein, so dürfte dieses Szenario eintreten.