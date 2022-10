Gleichzeitig sehe Goldman auch eine 30-prozentige Chance auf eine Rezession mit erheblichen Zinssenkungen auf Null bis 2025. In diesem Szenario würde der Goldpreis auf 2.250 Dollar je Unze ansteigen.



Das Worst-Case-Szenario für Gold wäre nach Ansicht von Goldman Sachs, dass die Inflationsgefahr zunehme und die FED gezwungen sei, die Zinssätze weiter anzuheben. In diesem Fall würde der Goldpreis auf 1.500 Dollar fallen, da die Realzinsen um weitere 1,5 Prozent zunehmen würden. Goldman sehe eine Chance von 20 Prozent, dass dies geschehe.



Im vierten Szenario sehe Goldman eine 20-prozentige Chance auf eine Rezession mit begrenzten Zinssenkungen, was den Goldpreis wieder auf 2.000 Dollar pro Unze treiben würde. In diesem Szenario werde erwartet, dass der Leitzins bis 2025 wieder auf 2,5 Prozent sinke, da die Zentralbank Wachstumssorgen mit anhaltender Inflation ausgleiche.



"Unsere wichtigste Erkenntnis ist, dass erhöhte Rezessionsrisiken eine positive Asymmetrie im Renditeprofil von Gold schaffen. Das heißt, dass die Abwärtsrisiken für Gold im Falle einer "weichen Landung" oder einer weiteren Falkenpolitik der FED deutlich geringer sind als die Aufwärtsrisiken für Gold im Falle eines Wachstumsschocks, der die US-Wirtschaft in eine Rezession stürzt", so die Analysten weiter.



Letztlich lasse sich Goldman Sachs damit alle Türen offen. Tatsächlich sei schwer aktuell zu prognostizieren, ob die US-Wirtschaft in eine Rezession rutsche und wie tief eine solche ausfallen würde. Der Arbeitsmarkt spreche (noch) dagegen, das Wachstum der US-Wirtschaft beziehungsweise das fehlende Wachstum eher dafür. Gold jedenfalls sollte das Schlimmste hinter sich haben. (24.10.2022/ac/a/m)







