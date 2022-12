Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem Ausbruch aus einer Dreiecksformation setzte sich beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) Anfang November eine steile Erholung fort, die zuvor mit einem großen bullischen Dreifachboden begonnen hatte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Kaufwelle habe den Kurs des Edelmetalls an den Widerstand bei 1.807 USD geführt. Dieser habe bisher nur einmal, am 13. Dezember, deutlich überschritten werden können. Allerdings sei auch dieser Ausbruch wieder abverkauft worden. Aktuell konsolidiere Gold den Anstieg auf einem hohen Niveau.



Seit dem kurzen, aber letztlich zu schwachen Anstieg über 1.807 USD steige die Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur, die unter 1.780 USD zügig bis 1.755 USD führen könne. Sollten die Bullen dort nicht aktiv werden, seien weitere Abgaben bis 1.735 USD zu erwarten, ehe der übergeordnete, weiterhin intakte Aufwärtstrend reaktiviert werden dürfte. Ein Anstieg über 1.807 USD hätte dagegen das nächste Kaufsignal zur Folge und dürfte zu einer Kaufwelle bis 1.848 und später sogar bis an das mittelfristige Idealziel bei 1.875 USD führen. Sollte Gold dagegen auch unter 1.735 USD einbrechen, wäre ein Abverkauf bis 1.688 USD zu erwarten. (15.12.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



