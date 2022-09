Sobald die westlichen Volkswirtschaften ihren unausweichlichen Weg in die Rezession im kommenden Jahr gehen würden, würden die Notenbanken unter Zugzwang geraten und würden versuchen den weiteren schnellen Anstieg der Zinsen auszubremsen, was nur durch das neuerliche Drucken von Geld möglich sein werde. Dies werde die Inflation weiter anheizen, weshalb die hohe Teuerung noch sehr lange bleiben werde.



Die aktuelle Dollarstärke beruht damit auf der Fehleinschätzung des Marktes, die US-Notenbank wollte und könnte durch Zinsanhebungen die Inflation bekämpfen, so Markus Blaschzok. Den steigenden Zinsen folge unausweichlich eine tiefe Rezession und schon bald würden die Märkte erkennen, dass die Inflation bleiben werde, die Notenbanker geblufft hätten und stattdessen wieder Geld drucken würden, um die Zinsen zu stabilisieren. Dann würden die Menschen das Vertrauen in die Geldpolitik verlieren und Gold schnell auf neue Allzeithochs ansteigen.



Untypisch und interessant sei die Divergenz von Gold zu Silber und Platin in den letzten Wochen. Während der Goldpreis in der letzten Woche um 2,5% gefallen sei, habe der Silberpreis um 4,4% auf 19,62 US-Dollar ansteigen können und auch der Platinpreis habe ein Plus von 3,7% auf 903 US-Dollar verbucht. Beide Weißmetalle würden eine deutliche Stärke gegenüber dem Goldpreis zeigen, was sehr untypisch sei, da beide normalerweise mit und stärker als der Goldpreis fallen würden.



Stattdessen hätten sich beide Weißmetalle von ihren Tiefs entfernen und diese Niveaus verteidigen können, während der Goldpreis eine wichtige langjährige Unterstützung durchbrochen und abverkauft habe. Hier zeige sich, wie stark überverkauft beide Edelmetalle bereits seien. Vor einer Woche hätten die Produzenten am Terminmarkt für Silber und Platin eine Netto-Longposition gehalten, was zuvor erst einmal in der Geschichte geschehen sei. Dies zeige, dass alle Spekulanten bereits verkauft hätten und niemand mehr da sei, um noch short zu gehen, selbst dann, wenn der Goldpreis einbreche. Diese Stärke von Silber und Platin zeige, wie pessimistisch das Sentiment sei am Edelmetallmarkt.



Es gebe weiterhin Licht und Schatten am Edelmetallmarkt. Die Stimmung sei denkbar schlecht, wie die Daten der US-Terminmarktaufsicht zeigen würden, was jedoch zu einer Stärke bei Silber und Platin geführt habe. In einem normalen Marktumfeld wäre das aktuell das perfekte Setup für Käufe. Aufgrund der bevorstehenden historisch starken Rezession bei gleichzeitigen Zinsanhebungen müsse man dennoch so lange vorsichtig bleiben, bis die US-Notenbank aufgrund eines exogenen Faktors zurückrudern und mit neuer Liquidität die Märkte stützen müsse. Erst dann könne man unbesorgt auf die Käuferseite wechseln. Bis dahin sollte man sich kurzfristig an wichtigen technischen Marken orientieren. Sollte die US-Notenbank am Mittwoch ihren Leitzins nur um 75 Basispunkte anheben, so könnte dies bereits zu einer Rückeroberung der wichtigen Marke bei 1.680 US-Dollar beim Goldpreis führen, worauf eine Rally durch einen Short-Squeeze folgen könnte. Auf der anderen Seite bestehe die Gefahr, dass es bei einem Zinsschritt von 100 Basispunkten zu einem nochmaligen Rücksetzer komme.



Die Augen des Marktes würden sich nun auf Mittwochabend und die US-Notenbank richten. Es werde spannend! (20.09.2022/ac/a/m)





Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) fiel in der vergangenen Handelswoche unter seine wichtige langjährige Unterstützung bei 1.680 US-Dollar, was Anschlussverkäufe nach sich zog, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Die Sorge der Goldanleger vor einem weiteren Einbruch des Goldpreises sei nun groß. Bereits am Dienstag seien die Inflationszahlen in den USA mit 8,3% zum Vorjahr höher ausgefallen als vom Markt erwartet worden sei (8,1%), worauf ein erster Preisrutsch um 30 US-Dollar auf 1.700 US-Dollar gefolgt sei. Die Kerninflationsrate, die im Vormonat noch bei 5,9% gelegen habe, sei mit 6,3% ebenfalls heißer reingekommen als der Marktkonsens von 6,1%. Aufgrund der persistent hohen Inflation würden aktuell 20% der Marktteilnehmer eine Zinsanhebung um 100 Basispunkte, also einem vollen Prozentpunkt, zur nächsten Notenbanksitzung an diesem Mittwochabend erwarten. Nicht nur der Goldpreis, sondern auch die Aktien- und Anleihenmärkte hätten mit der Aussicht auf einen starken Zinsschritt ihre Erholung beendet und seien weiter eingebrochen.Die Angst des Marktes vor weiteren Zinsanhebungen sei gerechtfertigt, denn der Leitzins müsste längst viel höher liegen, nämlich 4 Prozentpunkte über der Teuerung, wie die Geschichte zeige. Damit sei ein Zinsschritt von einem vollen Prozentpunkt mehr als gerechtfertigt, da der Leitzins mit -4,8% real negativ sei und etwa 8,8 Prozentpunkte höher liegen müsste. Alles unter einem Leitzins von aktuell 12% sei als lockere Geldpolitik zu sehen.In Italien seien die Zinsen für zehnjährige Staatsanleihen mittlerweile wieder auf über 4% angestiegen, obwohl die EZB mit dem TPI-Programm eingreife und diese Zinsen drücke, um so eine neue Euro-Schuldenkrise zu verhindern. Die Zinsen in den USA würden ebenso weiter ansteigen, da nur der starke US-Dollar eine bisher noch höhere Teuerung verhindert habe. Mit einer Trendwende in der Geldpolitik der US-Notenbank und einer folgenden Schwäche des Dollars, werde die Teuerung in den USA zunehmen und lange auf diesem hohen Niveau verbleiben oder sogar zunehmen, wodurch die Zinsen immer weiter ansteigen würden.