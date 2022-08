Diese gestiegene Volatilität der Preise sei eine direkte Folge des Fiat-Geldsystems und der Loslösung vom Goldstandard. Da die Boomphasen länger andauern würden und durch Eingriffe der Notenbanken noch zusätzlich verstärkt würden, werde viel mehr Kapital in unproduktive Unternehmungen und künstlich aufgeblasene Sektoren fehlgeleitet, was ständig zu großen Netto-Wohlfahrtsverlusten führe. Neu geschaffene Werte würden immer wieder zerstört, während andere nie hätten produziert werden können, was dazu führe, dass ganze Volkswirtschaften stagnieren und nicht mehr wachsen könnten, was man aktuell in den USA und seit einer Dekade bereits in Europa erlebe.



Wie Blaschzok seit 2019 ständig wiederhole, seien echtes Wachstum von Wohlstand und Wirtschaft nicht mehr möglich, bis die Fehlallokationen durch marktnahe Zinsen bereinigt worden seien und der exzessiven Inflation der Geldmenge, sei es durch die ungedeckte Kreditvergabe oder durch die Staatsfinanzierung der Notenbanken, Einhalt geboten worden sei. Die planwirtschaftlichen Eingriffe müssten aufhören und stattdessen eine Entbürokratisierung und starke Steuersenkungen bei gleichzeitiger Dezentralisierung durchgesetzt werden, wenn Europa in der Welt in den nächsten Jahren wieder aufholen und langsam wieder wettbewerbsfähig werden wolle. Würden diese Änderungen nicht umgesetzt, werde Europa zu Russland, den USA, China, Indien, Südamerika und Afrika immer weiter zurückfallen und an wirtschaftlicher, sowie politischer Macht verlieren.



Das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan sei am Freitag mit 55,1 Punkten stärker ausgefallen als im Vormonat mit 51,1, während der Markt nur 52,5 Punkte erwartet habe. Dies habe die Wahrscheinlichkeit einer stärkeren Zinsanhebung im September wieder erhöht, weshalb der Goldpreis daraufhin wieder gefallen sei, nachdem erneut der Widerstand bei 1.800 US-Dollar angelaufen worden sei.



Insgesamt sei die Woche von Erwartungen niedrigerer Zinsanhebungen seitens der US-Notenbank geprägt worden, was auf breiter Front zu steigenden Preisen geführt habe. Fast alles sei im Plus in der letzten Handelswoche gewesen.



Viele Marktteilnehmer würden sogar Zinssenkungen im nächsten Jahr wieder einpreisen, wogegen einzelne Notenbanker vor dieser Fehleinschätzung warnen und auch im nächsten Jahr steigende Leitzinsen prognostizieren würden. Es sei jedoch offensichtlich, dass die US-Notenbank irgendwann gezwungen sein werde, durch eine wieder lockere Geldpolitik einen weiteren Zinsanstieg am Markt zu bekämpfen, da sonst der Kollaps der Zombie-Wirtschaft und des Staates drohen würden. Die EZB sei hier bereits weit voraus mit ihrem sehr frühen Eingriff in den Zinsmarkt auf lächerlich niedrigem Niveau, indem sie über das TPI-Programm die Zinsen der hochverschuldeten Südländer künstlich niedrig halte. Dies zeige, wie gefährlich die Zinsen für das aktuell politische System seien.



Der Silberpreis sei in der letzten Woche bis auf 21 US-Dollar angestiegen und habe damit einen wichtigen Widerstandsbereich erreicht. Nur dann, wenn der Goldpreis bullisch über den Widerstand bei 21 US-Dollar ausbrechen könne, sei auch ein kurzfristig weiterer Anstieg des Silberpreises möglich. Die Goldminen seien in der letzten Woche um starke 4,6% angestiegen und würden der Trendwende am Goldmarkt wie immer mit einer Verzögerung hinterherlaufen.



Der Euro befinde sich noch in seinem Abwärtstrend und drohe nun erneut auf die Parität und darunter zu fallen, solange dieser Abwärtstrend intakt sei. Ein dann stärkerer USD-Index würde ebenfalls kurzfristig eine neue Rallye des Goldpreises in US-Dollar verhindern. Der Goldpreis in Euro könnte bei einem Einbruch der Gemeinschaftswährung hingegen stabil bleiben oder weiter ansteigen, da der Goldpreis in Euro bereits seinen mittelfristigen Abwärtstrend gebrochen habe. Die ökonomische und politische Lage in Europa sei katastrophal, weshalb sich die Euroschwäche zum Gold in den nächsten Jahren fortsetzen werde. Umso wichtiger sei es für Sparer im Euroraum ihr Vermögen gegen Inflation abzusichern, wofür Gold das perfekte Investment sei. (Ausgabe vom 16.08.2022) (17.08.2022/ac/a/m)





Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) stieg zu Beginn der letzten Woche erneut bis an den Widerstand bei 1.800 US-Dollar an, während dieser den Rest der Woche in einer engen Spanne zwischen 1.785 US-Dollar und 1.800 US-Dollar handelte, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Einerseits sei es ein Zeichen von Stärke gewesen, dass der Goldpreis nicht gleich am Widerstand abgeprallt sei und Shortseller erneut die Oberhand bekommen hätten. Andererseits habe der Goldpreis nicht von den weniger hoch ausgefallenen US-Inflationszahlen profitieren können, was wiederum ein Zeichen von Schwäche sei. Ein bullischer oder bärischer Ausbruch aus der sehr engen Handelsspanne von nur 15 US-Dollar zwischen 1.785 US-Dollar und 1.800 US-Dollar werde in der neuen Handelswoche entscheiden, ob der Goldpreis gleich weiter bis zum nächsten Widerstand bei 1.865 US-Dollar ansteigen könne oder ob die Bären noch einmal die Oberhand gewinnen und versuchen würden, den Goldpreis wieder auf die Tiefs zu drücken.Die am Mittwoch veröffentlichten US-Verbraucherpreise hätten dem Goldpreis kurzzeitig einen Schub von 15 US-Dollar über den Widerstand bei 1.800 US-Dollar gegeben, doch hätten die Bären den Preis schnell wieder unter den Widerstand geprügelt. Mit einem Anstieg von 8,5% zum Vorjahr, anstatt der vom Markt erwarteten 8,7%, seien die neusten Inflationszahlen nicht so heiß ausgefallen wie befürchtet. Zum Vormonat habe man einen Preisanstieg von 0,2% erwartet, doch seien die Preise unverändert geblieben. Seither würden die Märkte eine geringere Zinsanhebung von nur 50 anstatt 75 Basispunkten bei der nächsten Notenbanksitzung im September erwarten, was eher bullisch für den Goldpreis gewesen sei. Ein weiterer Anstieg der Inflationsrate hätte die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt um 75-100 Basispunkte erhöht, was im Moment vom Tisch sei.Dennoch hinke die FED mit ihrem Leitzins in Höhe von 2,5% der Inflationsrate von 8,5% in den USA weit hinterher. In einer gesunden Wirtschaft sollte der Leitzins etwa 4 Prozentpunkte oberhalb der Inflationsrate liegen, was aktuell einen fairen Leitzins bei 12,5% bedeuten würde. Die US-Notenbank müsse jedoch diese lockere Geldpolitik fortführen, würde sie die US-Wirtschaft doch sonst direkt in eine schwere Rezession schicken und die US-Regierung in einen Staatsbankrott.Der Langfristchart zeige, dass der neue Index für die Produzentenpreise erst seit 2010 berechnet werde, während der Index für alle Rohstoffe bis 1913 zurückreiche. Seitdem US-Präsident Nixon den US-Dollar vom Goldpreis entkoppelt habe, hätten die Preisschwankungen deutlich zugenommen, da sich die Boom- und Bust-Phasen durch eine unlimitiert exzessive Kreditvergabe verstärkt hätten. Die stärkeren und längeren Boomphasen würden seither zu einer stärkeren Nachfrage als im Goldstandard führen, worauf Preise stärker steigen würden und letztlich in der Rezession (Bust) auch wieder tiefer fallen würden.