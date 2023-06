"Im Moment gibt es null Interesse der westlichen Welt an Gold. Es gibt sogar weniger als null Interesse an Minenaktien", habe er gesagt. "Und dennoch halten sich die Goldpreise um die 1.970 Dollar pro Unze."



Hickey habe festgestellt, dass die Nachfrage der Zentralbanken und das enorme Interesse aus dem Ausland dazu beitragen würden, die Preise zu stützen, während westliche Investoren weiterhin Abstand davon halten würden. Er erwarte jedoch auch, dass die Goldpreise bald "signifikante Allzeithochs" erreichen würden, sobald sich die Stimmung ändere.



"Wir werden Rekordhöhen durchbrechen, und ich glaube, das wird viel schneller passieren, als einige Leute denken", habe er gesagt. "Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Leute erkennen, dass die Wirtschaft an einem Wendepunkt angelangt ist."



Zwar sei dahingestellt, ob die Wirtschaft tatsächlich an einem Wendepunkt angelangt sei und Gold der große Profiteur sein werde. Doch zumindest zur Diversifikation sollten Anleger Gold und die ein oder andere Minenaktie im Portfolio haben.



