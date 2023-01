Zur Schlüsselfrage werde die Konjunktur: Zwar sollte sie spätestens im kommenden Jahr wieder Fahrt aufnehmen. Doch falls die zuvor erwartete Rezession schwerer als prognostiziert ausfalle, werde das den Goldpreis eher befördern.



In jedem Fall komme dem Edelmetall zugute, dass die in den vergangenen Jahren als aussichtsreiche Herausforderer oder gar schon als Nachfolger gehandelten Krypto-Währungen stark an Vertrauen verloren hätten. Nicht zuletzt zeige die Anfälligkeit einschlägiger Handels- und Verwahrstellen für Betrug und Misswirtschaft Folgen.



Die physische Nachfrage von Notenbanken und Privatanlegern werde vor diesem Hintergrund anhalten. Ob der Goldpreis im Verlauf steige oder nicht, sei für diese beiden Anlegergruppen dabei nicht entscheidend - Recht hätten sie! Denn überzeugen könne Gold durch seine hohe Fungibilität und einen ausgeprägten Versicherungscharakter.



Blicke man sich im Quartett der großen Edelmetalle um, ähneln die Situation und die Aussichten von Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) denen von Gold - abgesehen von den Auswirkungen einer stärker als erwartet schwächelnden Konjunktur. Diese würde den Silberpreis nicht befördern, sondern dämpfen. Umgekehrt werde eine verbesserte Konjunkturlage die Silbernachfrage steigen lassen, zuvorderst aus dem Sektor der erneuerbaren Energien.



Diese Verbindung teile Silber mit Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD), das ansonsten wie auch Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) derzeit mit ausreichend hohen Lagerbeständen aufwarte. Das begrenze das Potenzial auf der Preisseite, wenngleich das Re-Opening von China einen derzeit noch nicht einkalkulierten Nachfrageschub auslösen könne.



Im Ergebnis werde 2023 kein flächiges Feuerwerk an den Edelmetall-Märkten erleben. Aber die positive Grundstimmung für diesen Sektor und meine besondere Zuversicht für Gold lässt mich optimistisch auf den weiteren Jahresverlauf blicken, so Nico Baumbach. (06.01.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ein noch junges Jahr und ein uraltes Edelmetall: Wie wird sich Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) 2023 schlagen? Aus der Perspektive eines Anlegers gilt bekanntlich, dass des einen Leid des anderen Freud sein kann, so Nico Baumbach von SIGNAL IDUNA Asset Management.Dabei seien die geopolitischen Belastungsfaktoren des alten auch die des neuen Jahres: Der russische Angriffskrieg dauere fort, die Spannungen zwischen China und Taiwan ebenso. Und Nordkoreas Diktator fabulierte über den Jahreswechsel bereits von einer exponentiell wachsenden Zahl an Atomsprengköpfen. An - echtem und potenziellem - Leid herrsche insofern kein Mangel.Die finanzwirtschaftlichen Daten würden 2023 ein differenziertes Bild zeigen: Die Inflation werde in diesen Tagen in Westeuropa und den USA voraussichtlich zwar ihren Höhepunkt überschreiten, doch würden die Zinsen wohl zunächst nicht sinken. Vielmehr hätten die Notenbanken noch weitere, bereits eingepreiste Zinsanhebungen avisiert: Zum einen, weil der Abstand der jeweiligen Zinsniveaus zur Preisentwicklung noch zu groß sei und die Notenbanken ihre Bilanzen weiter würden verkürzen wollen.Da sich der US-Dollar und der Goldpreis häufig gegenläufig entwickeln würden, sollte die kurz vor Jahresende angelaufene Korrektur des Greenback gegenüber anderen Währungen im Fall ihrer Fortsetzung den Goldpreis stützen. Ob das im Ergebnis für den in Euro rechnenden Anleger ein Nullsummenspiel werde, bleibe abzuwarten.