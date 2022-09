Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis tue sich weiter schwer, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Alles stehe derzeit im Schatten des US-Dollars. Die Bären würden zur Stunde die langfristige Unterstützung bei 1.680 bis 1.675 USD attackieren. Falle diese, dürften einige Stoppkurse ausgelöst werden. Das Ganze könnte das Sentiment gar ins Extreme befördern.



Zudem stehe in der kommenden Woche die Notenbanksitzung in den USA an. 30% der Befragten würden laut FedWatch Tool sogar mit einem Zinsschritt von 100 Basispunkten bei der FED-Sitzung in der kommenden Woche rechnen. Der Zinsoptimismus sei extrem und davon profitiere der US-Dollar. Das Ganze führe zu extremen Stimmungen an den Märkten. "Persönlich ist mein Plan, den nächsten Rücksetzer zu kaufen", sage Bußler. Silber sehe besser aus, der Boden könnte bereits drin sein. Aber auch hier würden sich die Augen natürlich auf die kommende Woche richten. Silber profitiere derzeit von der Extrempositionierung an den Terminmärkten. (15.09.2022/ac/a/m)

