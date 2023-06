Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldmarkt hat sich in letzter Zeit in einem Aufwärtstrend befunden, so die Experten von XTB.Die jüngste Abwärtskorrektur habe die wichtige technische Unterstützung erreicht, wo die Rückgänge gestoppt worden seien. Die Unterstützung bei 1.925 US-Dollar sei das Ergebnis des EMA100 und der unteren Grenze der 1:1-Struktur. Gemäß der Overbalance-Strategie sehe es, solange der Preis über der genannten Unterstützung liege, nach einem Aufwärtstrend aus. Zusätzlich erscheine auf dem Chart ein bullisches Kerzenmuster - eine Hammer-Formation, die das Szenario unterstütze. Potenzielle Ziele würden bei 2.027 und 2.065 US-Dollar liegen. (16.06.2023/ac/a/m)