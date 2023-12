Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Linz (www.aktiencheck.de) - Kurz nach Handelseröffnung am vergangenen Montag erreichte der Goldpreis ein neues Allzeithoch bei 2.135,-- US-Dollar je Feinunze, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Damit habe das Edelmetall den bisherigen Höchstwert vom August 2020 um stolze 60 US-Dollar übertroffen. Das geringe Handelsvolumen im frühen asiatischen Handel dürfte den Anstieg zusätzlich begünstigt haben. Bereits vergangenen Freitag habe sich der Goldpreis an das Hoch von August 2020 geschoben, nachdem FED-Chef Powell sehr taubenhafte Äußerungen zur anstehenden FED-Sitzung kommende Woche von sich gegeben habe, die zu weiteren Zunahmen der Zinssenkungserwartungen geführt hätten. Aktuell stehe der Goldpreis wieder bei rund 2.027,-- Dollar je Feinunze. (07.12.2023/ac/a/m)

