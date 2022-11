Paris (www.aktiencheck.de) - Die Gold-Bären geben weiterhin die Richtung vor, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Vor allem institutionelle Investoren würden auf die Stimmung drückenZwar sei die weltweite Goldnachfrage laut der Lobbyorganisation World Gold Council in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Allein zwischen Juli und September seien 1.181 Tonnen Gold gekauft worden, und somit 28 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Neben den Privatanlegern, die mit 351,1 Tonnen 36 Prozent mehr Gold gekauft hätten, hätten auch die Notenbanken zugegriffen. Die Währungshüter hätten sich fast 400 Tonnen Gold zusätzlich in ihre Tresore gelegt - so viel wie nie zuvor in einem Quartal und viermal mehr als im Vorjahreszeitraum. Die institutionellen Investoren hätten sich hingegen im großen Stil von Gold-ETFs getrennt. Die an der Börse gehandelten und mit Gold besicherten Investmentvehikel hätten Nettoabflüsse von 227 Tonnen verkraften müssen. Vor allem die Aussicht auf weiter steigende Zinsen mache dem Edelmetall zu schaffen, schließlich biete Gold weder eine Dividende noch Zinsen. Und: Solange sich der Greenback so robust wie zuletzt präsentiere, erscheine eine nachhaltige Trendwende eher unwahrscheinlich, werde Gold doch rund um den Globus in Dollar gehandelt. (04.11.2022/ac/a/m)