Überraschungen dürfte es am Mittwoch allerdings nicht geben. Die FED Fund Futures würden noch keine Zinssenkung im Januar sehen. Und auch das FED Watch Tool sehe eine 97,99-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen bleiben würden wo sie seien, also bei 5,25 bis 5,5 Prozent. Es werde also einmal mehr darauf ankommen, ob sich die FED-Mitglieder in die Karten schauen lassen würden, wie es in Sachen Zinsen weitergehen solle. Aktuell stünden die Chancen, dass es auf der März-Sitzung (20. März) zu einer Zinssenkung kommen werde in etwa 50:50. Zumindest diese Wahrscheinlichkeit dürfte sich nach der Sitzung am Mittwoch allerdings verschieben.



Der Goldpreis habe in den vergangenen Wochen eingepreist, dass es in Sachen Zinssenkungen doch nicht so rasch gehen könnte wie zunächst gedacht. Gut möglich, dass es bis in den Mai dauern könnte, bis die Zinsen wirklich gesenkt würden. Aktuell würden nur noch rund 11 Prozent der Befragten konstante Zinsen im Mai sehen. Der Rest gehe zumindest von einem Zinsschritt nach unten aus.



Gold habe in den vergangenen Wochen korrigiert. Das sei nach dem Anstieg zum Jahresende 2023 auch nicht ungewöhnlich. Allerdings sollte sich diese Korrektur allmählich dem Ende neigen. Gut möglich, dass Gold in den kommenden Tagen rund um die Notenbanksitzung ein Tief einziehe und von dort aus in Richtung neuer Allzeithochs steige. Letztlich dürfte es egal sein, ob die Zinsen im März oder im Mai sinken würden. Der Weg sei vorgezeichnet. Dazu gebe es noch immer reichlich Rezessionsgefahren in den USA. (29.01.2024/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis startet fester in die neue Woche, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Doch es sei schlicht und ergreifend zu früh, von einem neuen Aufwärtstrend zu sprechen. Noch dazu, da am Mittwoch mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank das nächste Großereignis auf die Märkte und damit auch auf den Goldpreis warte. Überhaupt scheine die Zinsdiskussion momentan den Goldpreis fast im Alleingang zu bestimmen.