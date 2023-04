Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der gestern veröffentlichte Bericht über den Verbraucherpreisindex in den USA, der schwächer ausfiel als erwartet, löste eine Abwertung des US-Dollars und eine Rallye an den Aktienmärkten aus, so die Experten von XTB.Ein Blick auf Gold im H1-Chart zeige, dass der Preis dieses Edelmetalls nach der gestrigen Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex einige wilde Bewegungen vollzogen habe. Gold habe sich erholt, da der Markt die Daten als dovish angesehen und versucht habe, die Preiszone von 2.025 Dollar pro Unze zu durchbrechen, was jedoch misslungen sei. Später habe der Goldpreis jedoch zu einer stetigen Aufwärtsbewegung angesetzt und heute über die oben erwähnte Widerstandszone von 2.025 Dollar klettern können. Der nächste potenzielle Widerstand, den es zu beachten gelte, sei eine Zone oberhalb der 2.050-Dollar-Marke, die mit den Höchstständen von 2020 und 2022 markiert sei. (13.04.2023/ac/a/m)