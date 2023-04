Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis arbeite sich weiter nach oben, die Marke von 2.000 USD sei überwunden, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auf der Suche nach Erklärungsversuchen werde es schwierig. Auf dem European Gold Forum habe man versucht, das fehlende Anlegerinteresse mit den Zweifeln an der Nachhaltigkeit der Aufwärtsbewegung zu begründen. Das dürfte in die richtige Richtung gehen. Anleger seien in den vergangenen Jahren bei Standardaktien durch einen sehr linearen Aufwärtstrend verwöhnt gewesen. Der deutlich zyklischere und volatilere Rohstoffmarkt sei vielen nach wie vor fremd. Aber aus antizyklischer Sicht sei das durchaus ermutigend. Würden wir jetzt schon wieder in Euphorie verfallen, wäre das sicherlich ein schlechtes Zeichen für den Markt.Kurzfristig scheine allerdings eine Korrektur nicht unwahrscheinlich zu sein. Gold kämpfe sich zwar noch nach oben, verteidige die 2.000-USD-Marke. Aber das Allzeithoch bleibe den Bullen bislang versagt. Das Ganze erinnere ein wenig an die Situation im Januar, als der Markt auch bullish ausgesehen habe, aber dann doch korrigiert habe. (13.04.2023/ac/a/m)