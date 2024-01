Paris (www.aktiencheck.de) - Die gute Laune zum Jahreswechsel ist den Goldanlegern (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) gründlich vergangen - zumindest denjenigen, die auf einen steigenden Kurs gesetzt haben, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Stattdessen richte sich der Fokus der Marktakteure aktuell insbesondere auf die künftige Marschrichtung der US-Notenbank. Jeder Hinweis auf eine baldige Zinssenkung spiegele sich in steigenden Notierungen wider, da dies die Attraktivität von unverzinslichen Edelmetallen wie Gold erhöhe. Eine erste Antwort werde die US-Notenbank am 31. Januar geben. Dann kämen die FED-Vertreter zu ihrer ersten Sitzung in diesem Jahr zusammen. Neue vom World Gold Council veröffentlichte Daten würden derweil einen deutlichen Rückgang bei Gold-ETFs zeigen, deren Bestände sich im Dezember um weitere 10 Tonnen im Vergleich zum Vormonat verringert hätten.Maßgeblich seien Abflüsse aus den in Europa registrierten ETFs gewesen, die durch Neuanlagen in anderen Regionen nicht hätten ausgeglichen werden können. Im gesamten vergangenen Jahr seien somit aus den mit physischem Gold besicherten börsengehandelten Fonds rund 244 Tonnen abgeflossen - wohl vor allem aufgrund der gestiegenen Zinsen. Einen Rückgang in diesem Ausmaß habe es seit zehn Jahren nicht mehr gegeben. Umso wichtiger sei für die Goldbugs, dass die FED tatsächlich im Frühjahr den Schlüsselsatz senke. (Ausgabe vom 19.01.2024) (22.01.2024/ac/a/m)