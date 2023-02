In einer für den World Gold Council (WGC) arbeitsreichen Woche hätten die Analysten gemeldet, dass im Januar zum neunten Mal in Folge Nettoabflüsse bei den goldunterlegten Fonds zu verzeichnen gewesen seien. Dem Monatsbericht zufolge seien 26 Tonnen Gold im Wert von 1,6 Mrd. USD aus dem globalen Markt abgeflossen.



Der WGC sehe aber auch Anzeichen dafür, dass die schwache Investitionsnachfrage eine Wende nehmen könnte. Die Abflüsse seien von in Europa notierten Fonds angeführt worden, während nordamerikanische Fonds Zuflüsse von neun Tonnen im Wert von 572 Mio. USD verzeichnet hätten.



Ein wichtiger Faktor für das erneute Interesse an Gold sei die zunehmende wirtschaftliche Unsicherheit. Immer mehr Analysten würden davon ausgehen, dass Gold in diesem Jahr Rekordhöhen erreichen werde, da die Märkte die Rezessions- und Inflationsrisiken weiterhin herunterspielen würden.



In getrennten Interviews mit Kitco News hätten Thorsten Polleit, Chefvolkswirt bei Degussa, und Michele Schneider, Direktorin für Handelsausbildung und -forschung bei MarketGauge, gesagt, dass die US-Notenbank nur wenig tun könne, um die Inflation auf ihr Zwei-Prozent-Ziel zu senken. Schneider habe gesagt, dass Gold weiterhin ein attraktiver sicherer Hafen sei.



"Ob Inflation, Stagflation oder sogar Rezession, letztlich brodelt überall das Chaos unter der Oberfläche", habe sie gesagt. "Ich sehe keinen Grund, warum wir in diesem Jahr nicht einen Goldpreis von 2.000 Dollar sehen könnten."



Gold sei weiterhin bei Staaten und Zentralbanken gefragt. Grund genug auch als Privatanleger über Edelmetalle und Minenaktien nachzudenken. "Der Aktionär" bleibe bullish, rechne für 2023 mit einem neuen Allzeithoch. (13.02.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Es gibt aktuell eine konstante Nachfrage seitens der People's Bank of China, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Daten der chinesischen Zentralbank würden zeigen, dass sie im letzten Monat 15 Tonnen Gold gekauft habe. Dies sei der dritte Monat in Folge, in dem China seine Goldreserven erhöht habe. Einigen Analysten zufolge dürfte sich dieser Trend fortsetzen.Die letzte Einkaufstour Chinas habe von 2002 bis 2019 stattgefunden; in diesem Zeitraum von 17 Jahren habe das Reich der Mitte 1.148 Tonnen des Edelmetalls angehäuft.