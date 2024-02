Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis startet mit leichten Abschlägen in die neue Woche, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Letztlich setze sich das fort, was schon seit Monaten zu beobachten. Angesichts der fulminanten Zinsanhebungen der US-Notenbank im Jahr 2023 und damit einhergehend stark steigenden realen Renditen hätte man eigentlich mit einem deutlichen Rutsch beim Goldpreis rechnen müssen. Doch das Gegenteil sei der Fall. Gold habe sich erstmals in der Geschichte oberhalb der Marke von 2.000 Dollar festgesetzt. Und auch sehr enttäuschende Nachrichten wie ein starker Arbeitsmarktbericht oder auch die höhere als erwarteten Inflationsdaten aus den USA hätten den Goldpreis nur noch kurz unter Druck geraten lassen. Ein kurzer Rutsch unter 2.000 Dollar - und schon hätten sich wieder Käufer gefunden. Es scheine bei weitem nicht mehr so einfach, Gold zu drücken, wie es noch vor einigen Monaten gewesen sei. Betrachte man sich die widrigen Umstände, mit denen Gold seit Monaten zu kämpfen habe, so habe das Edelmetall eine relative Stärke aufgebaut.Gold fehle aktuell sicher noch etwas der Schwung nach oben. Doch das makroökonomische Umfeld sei derzeit auch nicht gerade unterstützend. Der Arbeitsmarkt sei stark, die Inflation hoch und die FED stehe nicht unter Druck, die Zinsen zu senken. Trotz aller Unkenrufe präsentiere sich die US-Wirtschaft nach wie vor stark. Es bedürfe wohl etwas mehr Visibilität im Hinblick auf die kommenden Zinssenkungen, damit Gold neue Allzeithochs erreichen könne. Doch der Weg Richtung 2.300 Dollar scheine nach wie vor geebnet zu sein. Gold präsentiere sich in diesem Umfeld stark. (26.02.2024/ac/a/m)